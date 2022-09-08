安達臣道冧天秤｜專家質疑已運作逾月「點解呢個時候冧？」

秀茂坪安達臣道地盤昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個天秤突然倒塌，擊中貨櫃辦公室，導致3死6傷。工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇今早（8日）在港台節目《千禧年代》提出3個肇事的可能原因，認為安裝過程出現問題的機會最大，例如燒焊的厚度不足，以致承載力大減，並懷疑本來已有裂縫存在，隨著操作次數增加而倒塌。



香港工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅則認為，事故有兩大謎團，包括運作兩個月才發生倒塌，以及在非負重狀態下倒塌。他強調，單憑相片不敢妄下評論事故發生的原因，並指若焊線純粹作固定用途，則毋須採用強力的焊接。



▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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事故3大原因︰製成品缺陷、工程師誤算、安裝沒跟圖則

工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇認為，天秤倒塌可歸類於3個原因，分別是製造商的成品有缺陷、工程師計算錯誤、工人安裝並無跟足設計圖則。他指，製造商出現問題較罕見，而天秤需承受風吹雨打及日曬雨淋，設計上非常嚴謹，因此估計倒塌或因安裝過程出現問題，例如燒焊的厚度不足，以致承載力大減。

李亦指，肇事天秤倒塌時，並非處於負重狀態，懷疑本來已有裂縫存在，隨著操作次數擴大，最終突然倒塌。他認為，若工程師把關時跟足程序，測試安全負重，並檢查所有配件是否受損，理論上可防止意外發生。「呢個測試冇問題，點解有機會冧？」

法例規定每周派員檢查天秤的指引不清

李又指，法例上規定每周需派員檢查天秤，惟沒有清晰的指引，只列明「合資格人士」需曾受訓練、有實際經驗、由僱主委任、並有能力執行，因此工程人員只能根據個人經驗，或按公司自行制定的指引檢查。他認為，該法例已推行多年，具有修改的空間。

有指肇事天秤基座僅得2條焊線，並非正常焊口的4條焊線。李表示，雖然4條焊線最安全，但數量需視乎數據及設計，亦有可能所處位置難以焊接，因此在缺乏數據的情況下，不認為焊線為意外的主因，故促勞工處盡快公布調查結果。「如果工程師計到兩邊（2條焊線）係夠力，咁就唔係問題。」

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估計受力位為天秤下方的混凝土結構

香港工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅認為，焊接位不足是否倒塌的主因，仍需等待當局調查。但他指，若該焊線並非受力位，純粹作固定用途，則毋須採用強力的焊接，並指螺絲及燒焊的方式同樣普遍。他估計，由於肇事天秤固定在混凝土柱，主要受力位在於混凝土結構。

他以天秤基座比喻為腳掌，穩定性看基座、固定性則看設計，工程師設計時需考慮負載重量，計算外來力量包括風力的影響。因此單憑相片，不敢妄下評論事故發生的原因。

事故兩大謎團︰已運作2個月、非負重下倒塌

有指肇事天秤在8月已架設，戚務堅認為，事故有兩大謎團：1）運作一兩個月才發生倒塌；2）在非負重狀態下倒塌。他反問，「點解用咗一個月先出事……我哋都覺得係奇怪，亦覺得罕有，點解呢個時候冧呢？」但他指，有時意外是沒有先兆，突然而來。

他補充指，肇事天秤被固定至混凝土柱，必定在現場安裝組件，因此有監工、駐地盤監督人員、工程師等，監察整個安裝過程。若焊接的手工質量欠佳，上述人員能以肉眼觀察出問題；若焊線具有一定深度，則難以找出其深層問題。