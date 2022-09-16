香港及柬埔寨海關簽署備忘錄　加強情報互換打擊跨境犯罪

海關關長何珮珊與柬埔寨海關總署（柬埔寨海關）署長Kun Nhem今日（16日）簽訂《合作及行政互助備忘錄》，簽署有助雙方透過加強情報互換，以打擊跨境犯罪活動，亦將提升資訊交流，使雙方得以在便利貿易方面建立更緊密聯繫，為合法商貿活動締造便利營商的環境。



海關關長何珮珊今與柬埔寨海關總署署長Kun Nhem簽訂《合作及行政互助備忘錄》。是香港海關首次透過視像會議，利用數碼簽署形式與其他海關組織簽訂的《備忘錄》。（政府新聞處圖片)

關長何珮珊於簽署儀式上表示，是次《備忘錄》的簽訂標誌着雙方海關於不同範疇加強雙邊合作的共同願望。

這次是香港海關首次透過視像會議，利用數碼簽署形式與其他海關組織簽訂的《備忘錄》，海關稱在新冠疫情期間，香港海關與柬埔寨海關一直不遺餘力促進相互合作。

海關表示，已於今年8月亦與剛果共和國間接稅與海關司簽訂了《備忘錄》，截至目前為止，香港海關已經與國家海關總署及28個海外海關組織，合共29個海關組織簽訂類似的合作協議。