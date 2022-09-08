安達臣道冧天秤｜工會疑涉事人員無跟足規定　促政府加強違規罰則

秀茂坪安達臣道地盤昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個天秤突然倒塌，擊中貨櫃辦公室，導致3死6傷。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文，今早（8日）在港台節目《千禧年代》表示，現時的違反職業安全的刑罰不足，地盤公司即使違反相關法例只會被罰數萬元。蕭又批評，政府一直以私隱及商業機密為由，不公開過去的意外調查報告，致業界難以改善。

工程界立法會議員盧偉國則表示，事故成因不可妄下結論，又指每年相關意外死亡數字持續約20宗，認為政府應牽頭帶起職安文化。



▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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工會質疑現時罰則過輕

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，曾到現場了解情況，認為天秤基座出問題，以致事故發生。她認為，現行法規對天秤施工安排的要求充足，懷疑涉事專業人士並無跟足規定，或沒有認真評估，「係咪每個步驟仔細去睇？」她期望當局可深入調查，如有人違反條例，則須追究責任。

蕭直言，一宗意外的發生，並非單由一個人負責，地盤仰賴專業人士監管，「每個人都走唔甩喇。」她亦認為，現時有關職業安全的刑罰不足，地盤公司違反相關條例只罰數萬元，金額過低並無阻嚇力，亦沒有針對涉事的專業人士。

▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



籲地盤先自行停工作詳細檢查

政府公布將巡查全港有使用天秤的地盤，蕭倩文則認為，當局巡查動輒需時數周，地盤可先自行停工作詳細檢查。她亦指，當局未必能徹底發現問題，最多只能視察工作台是否整齊，工人有否戴上安全帽等表面問題。至於結構性問題，如負重、燒焊等，則單靠巡查或無法發現。

蕭透露，已接觸3名死者家屬，其中兩個家庭較為困難，包括一名涉事41歲死者，育有2名分別4歲及7歲的年幼子女，其妻子亦有病患；另一名22歲死者則為單親家庭，其母亦有病患。她稱，已安排涉事建築公司及死者家屬開會，公司承諾將提供恩恤。至於社署亦派員到醫院為家屬提供協助，惟涉及申請程序，距離獲得補償需一段時間，「都要一年半載嘅事。」

蕭認為，近年工業意外的數量上升，去年有逾20宗，今年亦已有13宗，造成共13人死亡。她強調業界需做好職業安全，斥政府一直以私隱及商業機密為由，不公開過去的意外調查報告，以致業界難以作出改善。

盧偉國︰政府過於著重罰則制度 應建立職安文化

工程界立法會議員盧偉國則表示，對事故感到難過及遺憾，感嘆近日吊船工程及演唱會亦發生事故，或與安全意識不足有關。他又指，事故成因不可妄下結論，認為天秤基座為標準設計，並有專業人士參與安裝及審核，需交由當局調查成因。

盧稱，最近3年在業界的努力下，意外率不斷改善，惟死亡數字持續約20宗，情況令人難過。他自言，作為《職安健法例草案》的成員，明白多年沒修例，需要重新檢視。但他認為，政府過於著重罰則制度，除業界自身的責任外，當局亦責無旁貸，應牽頭帶起職安文化。