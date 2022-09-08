發電郵投訴警方後被指行為失當 檢控主任指紀律研訊偏頗求覆核
撰文：朱棨新
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律政司一名檢控主任，涉於反修例事件期間，以法庭檢控主任會主席名義，向時任律政司司長鄭若驊等投訴警察說謊，檢控主任後來被指涉行為失當，須面對紀律研訊。該聆訊今年展開，檢控主任指向研訊委員會提供法律意見的大律師，與在聆訊中任檢控角色的大律師，均來自同一律師樓，認為事件明顯有偏頗，惟聆訊委員會卻認為並無不妥繼續聆訊。檢控主任不服決定，要求法庭覆核。
申請人黃華芬，律政司高級二等檢控主任，答辯人為研訊委員會主席黃惠芬，公務員事務局局長、大律師關有禮和何子青列為利益關係方。
提法律意見與檢控律師屬同一律師樓
申請書指，黃華芬因被指控行為失當，需接受紀律研訊，代表公務員事務局的大律師何子青，在聆訊中擔任檢控角色，大律師關有禮，則為研訊委員會提供法律意見。
指事件明顯令人覺得偏頗
聆訊於本年1月24日開始，並於8月19日續審。惟黃華芬指，關和何兩名大律師均來自同一律師樓，黃於8月23日在研訊中，指事件明顯令人覺得偏頗，但研訊委員會主席不同意，並讓聆訊繼續。
委員會主席認為此事不重要
黃在申請書指，關和何兩名大律師當時拒就兩人屬同一律師樓有多久作回應，研訊委員會主席則認為此事不重要，拒讓黃華芬繼續就此提問。研訊委員會主席亦拒讓黃問公務員事務局的代表，及局方在什麼情況下，在聘用檢控及諮詢法律意見時，均聘用來自同一律師樓的律師。
要求警方披露資料亦被拒
黃又指他在聆訊中提出多項法律爭議，均遭何反對，研訊委員會主席亦接納何的意見，如黃曾在電郵中評論警方某些拘捕行動，他因此要求警方披露相關資料，但研訊委員會主席卻拒絕其要求。黃亦認為，關未有向研討委員會提供持平的法律意見。
對於研訊委員會主席認為，關有禮和何子青來自同一律師樓並無偏頗，黃認為其決定不合理，要求推翻該決定。
案件編號：HCAL 890/2022
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