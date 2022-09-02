逆隔離︱譚耀宗料落實後過境名額大增　現階段完全通關不實際

香港及內地就「逆向隔離」達成初步共識，兩地將進一步研究落實細節。在北京出席全國人大常委會會議的常委譚耀宗表示，目前討論兩地完全通關是不切實際，認為「逆隔離」是好事，希望盡早確定，通關安排可在安全的情況下逐步放寬。他說，自己在會上提出希望增加港人前往內地名額，反映了目前日限2,000人返內地，但港人需求卻很大，尤其商界，以致出現抽籤分配的現象。



譚耀宗指，在人大常委會會議有很多委員關注香港疫情，而目前疫情在兩地仍在發展，要求完全通關是不切實際。他說，「逆隔離」主要為解決內地隔離酒店不足問題，有關提議獲內地積極回應是好事，有信心「逆隔離」推出後，通關名額一定會大幅增加。