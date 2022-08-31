通關︱李家超訪粵行程改視像　明與內地傾口岸交流、探討可行方案

早前透露會盡早安排訪粵，與內地官員磋商便利通關的特首李家超，早前有傳原定今日（31日）啟程，據了解到昨晚仍打算如期出發。不過，他今早出席活動後，表明訪粵行程將改為視像形式，明日將與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行線上會議，就粵港、穗港及深港合作交換意見，並討論香港與內地人民口岸交流事宜，但強調不會在現階段公布細節。



訪問廣東改視像 有助雙方盡快會面

李家超解釋，今次訪粵行程改為線上進行，既是基於防疫理由，因為現時兩地疫情持續升溫，內地和香港都有不同的疫情事務需要處理；二是方便他出席今日（31日）的「一帶一路高峰論壇」，以及於明日（1 日）在線上參與香港科技大學（深圳）在廣州的開學儀式及南沙民心港人學校的揭幕儀式。

他形容改為視像形式最為便捷，也是考慮實際情況所作出的最適切安排，線上見面有助雙方盡快會面。而會面的要求，早在他上任第二日已透過電話提出。

將討論兩地聯繫方案 討論不同可能性

李家超期望，在視像會議與廣東省、廣州市及深圳市的領導務實交換意見，並共同推進多方合作，推展粵港澳大灣區發展的多個議題。他透露，將在會上討論與內地聯繫的方案，作出不同可能性的討論，惟細節現階段不公布，以免造成資訊混亂，但強調會積極考慮任何方案。

他指出，香港作為國際城市，必須努力與國際接軌，並恢復與內地的往來。香港在疫情下難免會有管控措施，但大原則是要確保一老一幼等高風險人士受到保護、加強接種疫苗，並確保公營醫療體系既可應付疫情，又可應對市民日常所需。