中九龍診所周五起轉為新冠患者指定診所　醫管局再削門診時段

疫情持續，確診數字不斷上升。醫院管理局今日（8日）宣布，九龍城區的中九龍診所明日（9日）起將暫停普通科門診服務，以加入「指定診所」行列，亦即指定診所將增至8間，以應付新冠患者數量持續上升的服務需求。

另外，當局又指，明日起會進一步減少部份診所的診症時段，以集中人手和資源加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人。已預約於有關診所覆診的長期病患者，應按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。



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醫管局稱，會繼續密切監察情況及服務需求，特別是開學及長假期後的情況，並按疫情需要調整服務（包括指定診所及普通科門診診所的服務），為有需要的病人提供適切的治療。

現時8間指定診所為：

1. 柴灣環翠普通科門診診所

2. 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

3. 九龍城中九龍診所

4. 黃大仙柏立基普通科門診診所

5. 九龍灣健康中心普通科門診診所

6. 南葵涌賽馬會普通科門診診所

7. 沙田圓洲角普通科門診診所

8. 天水圍(天業路)社區健康中心一樓



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確診病人及其家人或照顧者可於指定診所的預約及服務時間內，致電診所或透過醫管局手機程式「HA Go」內的「預約遙距診症／指定診所」功能，預約指定診所或遙距診症服務。

下周一（12日）為中秋節後的法定假期，醫管局指，假期當日會有8間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可如平日般透過電話或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

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9月12日會開放的門診包括：

1. 灣仔貝夫人普通科門診診所*

2. 觀塘社區健康中心

3. 黃大仙聖母醫院家庭醫學診所

4. 油麻地賽馬會普通科門診診所

5. 荃灣戴麟趾夫人普通科門診診所

6. 上水石湖墟賽馬會普通科門診診所*

7. 屯門診所*

8. 元朗賽馬會健康院*

*派發檢測樣本收集包及收集樣本的普通科門診診所



當局指，已啟動的八間指定診所在公眾假期期間會繼續提供服務；市民亦可於假期期間，在指定時間到4間普通科門診診所領取檢測樣本收集包，或遞交樣本；市民亦可到選定的郵政局或港鐵站領取樣本收集包。