慈雲山慈愛苑愛寧閣、九龍城龍譽共76人不守強檢　51人共被罰51萬

新冠疫情持續升溫，港府續於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。港府發言人表示，康樂及文化事務署今日（8日）聯同黃大仙警區和衞生署，在慈雲山慈愛苑愛寧閣，查核受檢人士的檢測證明。在約3小時的執法行動中，政府共檢查約399名受檢人士，有24人被發現未遵從強制檢測公告，獲發強檢測令，其中13人遭政府票控，各被罰款10,000元。另外，九龍城龍譽1A及1B座亦有52人被發現未有遵從強制檢測公告，政府向其中38人發出了10,000元。



▼9月1日起強制檢測公告▼



+ 57

港府表示，突擊抽查行動上午約7點30分開始，政府派員於慈雲山慈愛苑愛寧閣的出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，行動至上午約10點30分結束。

▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



+ 3

港府發言人指，行動中共檢查約399名受檢人士，當中24人被發現未有遵從強制檢測公告，並已獲發強制檢測令。另外，政府亦向其中13人發出了10,000元定額罰款通知書。

另外，九龍城民政事務處今日聯同九龍城警區和衞生署於九龍城龍譽1A及1B座進行執法行動，相關行動今日上午約八時開始，至上午約十一時結束。

政府在是次行動共檢查了約340名受檢人士。當中，52人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中38人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。