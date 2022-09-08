安達臣道冧天秤｜政府暫停精進建築競投工務工程資格　直至明年底

觀塘安達臣道前石礦場昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個地盤的天秤突然倒冧，事件釀成三死六傷，而今次工程的承建商為「精進建築」。據了解，發展局正考慮暫停精進競投政府工程。

發展局表示，鑑於今次事故的嚴重性，已根據既定機制啓動規管安排，限制精進建築參與工務工程的投標，暫停其所有工務工程類別的投標資格至明年12月31日。



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涉事地盤為房協的資助出售房屋地盤，昨日一個重65噸的天秤倒塌，兩個貨櫃辦公室被壓中，導致嚴重凹陷及變形，意外導致3死6傷，包括一名被困天秤底部約7小時、年僅25歲的工程師。

涉事的地盤工程由精進建築有限公司投得，據《香港01》了解，發展局考慮暫停精進競投政府工程，暫未定「禁賽」時間。

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有機會從認可名冊內除名

報道刊出後，發展局發言人同日（8日）晚上發稿承認，涉事總承建商是發展局的認可工務工程承建商，鑑於事故嚴重性，將暫停其所有工務工程類別的投標資格至明年12月31日；並會因事故的調查結果，按需要採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標期甚至從工務工程認可名冊內除名。

局方又指，精進建築現正負責4個工務工程項目，部門昨日已到該四個項目的地盤巡查，其中一個涉及塔式起重機操作，並無發現違規情況。

發言人說，工務部門已完成巡查轄下31個涉及塔式起重機操作的工務工程工地，確保有關起重裝置操作安全，以避免同類意外發生。

今次意外發生於安達臣道石礦場。（資料圖片／李澤彤攝）

工程師學會：倘涉專業失當行為 將採取紀律行動

工程師學會表示，天秤是地盤內常見的機械設備，形容事故罕見且非常嚴重。學會呼籲全港建築地盤負責人，應立刻安排合資格專業人員檢視轄下有天秤的地盤情況，以排除一切安全風險。

學會說，天秤基座由專業工程師根據天秤生產商提供的負重而設計，從設計、安裝、到驗收，均有法定要求，並需由專業人士檢查及驗收後方可運作。學會敦促有關當局儘快調查整個意外成因，若涉及人為疏忽，須全速查找有關持責者之法律責任，並提出改善措施。

學會強調，按現行機制，事件如最終涉及學會會員，學會將嚴肅處理，如發現事件牽涉專業失當行為，學會會根據會章、紀律及操守規章，採取適當與相應的紀律行動，以確保會員的專業操守及質素得以維持。

立法會議員梁文廣表示，涉事承建商正進行6個房委會工程項目。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會議員梁文廣對今次意外表示震驚及難過，他認為應徹查意外，以調查是否涉及人為疏忽。他又指，據悉涉事承建商正進行6個房委會工程項目，有5個涉及使用天秤的項目已於今天開始被要求停止使用天秤。根據網站資料，涉事承建商正參與興建超過 1.5 萬個公屋單位，他認為政府及承建商有責任確保地盤安全，以避免公屋輪候時間進一步惡化。

翻查資料，過去亦有承建商曾被罰「停賽」，例如當年房委會公屋的鉛水事件，房委會事後不考慮多家承建商提交的新建工程標書七個月，及後再加重懲罰，延長時限多1個月至5個月不等。

而港鐵沙中線早年曾被揭發剪鋼筋、擅改圖則等工程醜聞，總承建商「禮頓建築（亞洲）」亦被禁止投標政府工程共21個月。