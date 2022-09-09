疫苗通行證｜李夏茵籲兒童快打針　減往高人流地：可到公園做運動

香港疫情持續肆虐，政府昨（8日）公布收緊疫苗通行證安排，11月30日起，5至11歲小童若未接種兩針、12歲以上市民未接種3針，則不符合疫苗通行證的資格，無法進入指定處所。醫務衞生局副局長李夏茵今日（9日）表示，共6.8萬名小童未曾打針，提醒家長若選擇復必泰疫苗，最遲10月4日須為小童接種第一針；科興疫苗則為11月1日，否則11月30日將無法符合兩針的要求。兒科醫生陳以誠則建議政府可增加解說工作，以清除誤解，強調滅活並非新技術：「大家見到都冇咩大副作用。」



▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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6.5萬名5至11歲兒童未打針

醫務衞生局副局長李夏茵表示，由於本港有6.8萬名5至11歲小童，並無接種紀錄，因此分開兩個階段實行新措施，以便家長具足夠時間預備。若家長選擇復必泰疫苗，最遲10月4日須為小童接種第一針；科興疫苗則為11月1日，否則11月30日將無法符合兩針的要求。

第五波8名兒童染疫亡 醫衞局副局長李夏茵：一宗都嫌多

李夏茵又指，第五波疫情期間，有38名3至11歲的兒童因為受感染而情況嚴重或危殆，期間亦有8名兒童患者死亡，形容個案「一宗都嫌多」。問到診所的供應量會否不足，她指昨日已增加打針的名額，將按情況增加服務，又認為以目前的供應量為足夠。

聯合科學委員會聯同專家顧問團早前訂立新冠疫苗的接種間距，市民須隔一定的時間才可接種下一劑的疫苗。（新冠肺炎疫苗網站截圖）

疫苗通行證降至5歲 接受紙本疫苗接種紀錄

至於年紀較輕的小童或沒有手機，李指現時當局已准許以下方法︰1）使用紙本疫苗接種紀錄；2）家長登入醫健通在「我的家庭成員」，加入小童的打針紀錄後，便可出示證明。此外當局亦在研究在安心出行增設「我的家庭成員」功能，將於適時公布。

問到家長使用紙本疫苗接種紀錄，指定處所難以得知黃／紅碼，會否成為漏洞。李則透露，即使紅碼市民沒有更新安心出行，手機出示藍碼的畫面，惟指定處所仍可根據後台的資訊得悉：「所以唔使驚睇唔到佢紅碼定藍碼。」

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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兒童有權健康成長 李夏茵︰須向兒童提供最好保護

兒童權利委員會擔心無打針紀錄的兒童，將被禁止到公共場所，可能影響其身心發展，不能參與課外活動。李表示明白委員會的擔心，認同兒童有權益健康成長，但她認為大前提為向兒童提供最好保護，避免嘶哮症及敗死性腦炎的風險。

李又指，家長可帶小童到公園及海濱等戶外地點做運動，「未打齊針中間時間可以麻煩家長幫小朋友借書，而唔係帶佢出去人多嘅地方。」若擔心小童接種後產生反應，可先看醫生參考意見，但強調接種疫苗為安全，「唔好等喇，冇乜時間糾纏打定唔打。」

兒科醫生陳以誠促以數據說服家長 港嬰早已接種滅活疫苗

兒科醫生陳以誠則表示，接種時間緊迫，政府可增加向家長的解說工作，以清除誤解。他建議以科學數據說服家長，例如自1987年起本港便為嬰兒接種預防乙型肝炎的滅活疫苗；大部份嬰兒在第2、4、6個月接種的混合針亦是滅活疫苗，因此強調滅活並非新技術，「大家見到都冇咩大副作用。」

陳又指，明白家長有疑慮新冠疫苗剛研發，希望再審視一段時間，但他強調冬季可能將出現新變種病毒，同時由今年2月至今，已有逾10名小童病危甚至死亡，確診後可能引起急性壞死性腦災、多系統發炎綜合性，又指「長新冠」會影響小童學習能力，認為值得接種疫苗預防。