疫苗通行證｜不再豁免接種間距　8.31前未打兩針　須提早打第三針

港府今（8日）宣布，11月30日會是新「死線」，如果當日計起11歲以下人士未接種夠兩針、或12歲以上人士未接種夠三針，則不會符合疫苗通行證的資格，無法進入指定處所。據醫務衞生局發言人補充，在新措施下，疫苗的接種間距不再成為豁免理由，換言之，如果在8月31日前未接種第二劑疫苗的人士，已無法趕在死線前打第三針，除非自願提早接種第三針。

呼吸系統專科醫生梁子超批評，相關措施突然，沒有任何預告，認為政府在設立死線前應要給予足夠時間予市民打針，否則未打針的人根本沒有意慾接種，「你要迫人，都要比條路人行。」



醫務衞生局副局長李夏茵出席疫情記者會時，突宣布訂立11月30日的死線，如果在當日11歲以下人士未接種夠兩針，或12歲以上人十未接種夠三針，則不符合疫苗通行証的資格。（梁鵬威攝）

為確保疫苗成效及減少疫苗接種帶來的風險，聯合科學委員會聯同專家顧問團早前訂立新冠疫苗的接種間距，市民須隔一定的時間才可接種下一劑的疫苗。以往市民即使未符合疫苗通行證要求的接種疫苗劑量，只要他未相隔夠一定時間可以接種下一劑的疫苗，亦會有豁免可以進入指定處所。

不過，港府今（8日）宣布訂立11月30日的「死線」，疫苗的接種間距不再成為豁免理由。如果在當日11歲以下人士未接種夠兩針，或12歲以上人士未接種夠三針，而又未有染疫及沒有醫生簽發的豁免書，即不符合疫苗通行証的資格。

聯合科學委員會聯同專家顧問團早前訂立新冠疫苗的接種間距，市民須隔一定的時間才可接種下一劑的疫苗。（新冠肺炎疫苗網站截圖）

據專家的最新建議，無論接種那種疫苗，第二針與第三針都要相隔至少90日後才可接種，故在新措施下，如果在8月31日前未接種第二劑疫苗的人士，已無法趕在死線前打第三針。

12至17歲想接種三劑復必泰的青少年更是最受影響的一群，其第一針與第二針最少要相隔56日才可接種，而第二針與第三針更要相隔150日，意味著如果其要在11月30日前完成三針，最遲需要在5月7日接種首劑疫苗及7月2日已接種第二劑疫苗。

《香港01》正向醫務衞生局及公務員事務局了解受影響的人數，正候回覆。

梁子超認為，相關措施突然，沒有任何預告，認為政府在設立死線前應要給予足夠時間予市民打針。（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超批評，相關措施突然，且沒有任何預告。現時隔離死線只有不足三個月，根本沒有時間讓市民完成所有針數，反而會令從未接種疫苗的市民失去誘因打針，「即使明日去打針，都沒有可能在11月30日前完成。你要迫人，都要比條路人行。」

他強調，疫苗的接種間距是有需要，短期內接種多劑疫苗會減少疫苗的功效、心肌炎等風險亦會較高，呼籲市民不要因趕在死線前接種足夠疫苗，而漠視疫苗的接種間距。