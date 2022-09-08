疫苗通行證｜降年齡遭疑損兒童權益　李夏茵：兒童有權利去生存

港府今（8日）宣布，下調疫苗通行證涵蓋年齡，由現時最低12歲降至5歲。有關注兒童權利的組織早前表示，降低疫苗通行證適用年齡做法，會令部分兒童被禁止在公共場所，參與對他們的發展至關重要的活動。

醫務衞生局副局長李夏茵今回應提問時，稱當局尊重兒童權利，「特別是有權利去健康成長及生存」，故更加要呼籲家長帶小朋友打針。



香港兒童權利委員會早前表示，政府下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲或以上兒童，會令部分兒童被禁止在公共場所參與對他們的發展至關重要的活動，並進一步削弱他們應有的家庭和社交生活。

李夏茵在疫情記者會上，多次被問到此舉會否影響兒童權益。她回覆指，明白坊間有人擔心措施影響兒童權益，強調當局尊重兒童個人權利，「特別是有權利去健康成長及生存」，故更加要呼籲家長帶小朋友打針過正常生活。

我哋尊重兒童權益，尤其是有權利去健康成長、有權利去生存，故更加要呼籲市民、家長帶小朋友打針，恢復正常生活。 醫務衞生局副局長李夏茵

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李︰要過回正常生活 唯一方法就是打針

李續指，同意小朋友沒有機會外出進行社交活動，會影響長遠發展，故要過回正常生活，「唯一方法就是打針」，以保護自己的子女，她重申建議家長帶小朋友打針，特別要完成接種。

另外，被問到當局會否為兒童接種疫苗數字訂立目標，達標後又會否放寬某些針對兒童的防疫措施。李夏茵表示，接種疫苗數字越高越好，但防疫措施須考慮不同因素，疫苗接種率只是其中一項，亦要考慮經濟、疫情發展、繁殖率、病毒株等。

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