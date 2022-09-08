疫苗通行證｜9.30起降至5歲　無手機可入圖書館？　Q&A逐一解構

醫務衞生局今日（8日）宣布，9月30日起疫苗通行證適用年齡下降至5歲兒童，引起外界關注若無智能電話的兒童，如何進入體育處所、泳池、圖書館等受疫苗通行證限制的市所，而距離新措施生效日期僅餘不足一個月，兒童又如何能趕及在限期前打齊兩針？《香港01》整理「疫苗通行證」最新安排的資料，逐一解答讀者疑難。



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Q1：疫苗通行證下調適用年齡至5歲的安排何時生效？

A：最新安排將於9月30日起分兩階段推行：

．9月30日起，5至11歲兒童須接種兩針疫苗，才可進入指明處所，惟若他們的第一針未滿三個月，亦會被視為符合「疫苗通行證」的要求。

．11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第二劑疫苗。

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Ｑ2：已康復兒童的染疫紀錄可否被視作一針？

A：曾染疫的5至11歲兒童，其接種要求會跟從現行適用於12歲或以上康復人士的接種要求：

．感染前未打過針的兒童：須於康復的半年後打第一針

．兒童若在感染前已打兩針，或仍在康復後六個月內：無額外接種要求

．康復滿6個月的兒童：5至17歲兒童第一針打後必泰，毋須再打針；而打科興的兒童則要在首針滿6個月後，接種第二針

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Q3：若兒童無智能電話安裝「安心出行」，可以如何通過「疫苗通行證」安排？

A：醫務衞生局表示，無智能電話的小朋友或其家人有4大方法展示針卡，包括：

．攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄

．以儲存於手提電話的相片展示針卡二維碼

．家長也可在「醫健通」內添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」

．「安心出行」將加入新功能，讓家長同時儲存自身及其子女的「疫苗通行證」

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Q4：12歲或以上人士的最新「疫苗通行證」安排為何？

A：12歲或以上人士同樣分兩階段實施新安排：

．9月30日起，12歲或以上人士打第二和第三針之間的寬限期，會由原來的6個月縮短至5個月，他們在接種第二針後的5個月內，其「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後五個月內打第三針，才可繼續使用「疫苗通行證」。

．11月30日起，12歲或以上人須已打齊三針

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Q5：「疫苗通行證」指明處所為何？

A：指明處所分為兩類：

．主動查核「疫苗通行證」處所：餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所。政府亦表明，豁下場所都會要求使用疫苗通行證，包括圖書館及體育館等。

．被動查核「疫苗通行證」處所：

商場、百貨公司、街市／市集及超級市場