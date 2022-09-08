疫苗通行證｜降至5歲　9月30前須打一針　未打針不可出入圖書館

疫情持續反彈向上，港府今（8日）宣布，下調疫苗通行證涵蓋年齡，由現時最低12歲降至5歲或以上，幼童須在9月30日前接種首劑疫苗，並在11月30日前接種兩劑疫苗，才可進入指定處所，包括圖書館及體育館等。

另外，港府亦縮短12歲或以上人士接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，由原本的6個月縮短至5個月。



醫務衞生局副局長李夏茵（右）宣布，下調疫苗通行證涵蓋年齡由現時最低12歲降至5歲或以上，幼童須在9月30日前接種首劑疫苗，並在11月30日前接種兩劑疫苗才可進入指定處所。（梁鵬威攝）

港府今宣布，下調疫苗通行證涵蓋年齡由現時最低12歲降至5歲以上。計劃將分兩階段進行，第一階段是9月30日起，兒童必須已接種第一劑疫苗，如在三個月或以前已接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗；而第二階段是11月30日起，兒童須接種第二劑疫苗，才可進入指定處所。

「疫苗通行證」適用年齡涵蓋5至11歲兒童分兩階段推行：



（一）9月30日起須已接種第一劑疫苗，如在三個月或以前已接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗



（二）11月30日起須已接種第二劑疫苗



醫務衞生局副局長李夏茵解釋，現時推出疫苗通行證是因為見到由第五波開始，已經有38名3至11歲小朋友因新冠感染而出現嚴重或危殆情況，當中有八人死亡。38人中有31人未接種疫苗針，另外有4人只接種了一劑疫苗，死亡個案中均沒有接種疫苗。

她表示，現時5至11歲的兒童已有83%接種了一劑疫苗，而兩針的亦有70%，即仍有68,000人未有打針。她重申，接種疫苗是十分安全，港大研究亦指接種三劑疫苗可防死亡或重症，保護力達九成以上。

她重申，「小朋友嚴重或危殆個案，一個都不想見到。」她亦指小朋友若不幸染疫逝世，對整個家庭是重創，故希望家長可以盡快帶小朋友接種疫苗。如家長有任何疑問，可致電衞生署熱線1830111。

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安心出行、醫健通App可加入子女針卡

對於有家長擔心小朋友未必有手機可展示其疫苗紀錄，李夏茵表示，兒童可與長者一樣用紙本紀綠，或將其二限碼儲在相片中以進入指定處所。另外，家長都可以用醫健通流動應用程式查詢自己子女的疫苗通行證，未來「安心出行」亦會加入此新功能，讓家長的安心出行都可顯示子女的疫苗通行證。

香港兒童權利委員會早前表示，政府下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲或以上兒童，會令部分兒童被禁止在公共場所參與對他們的發展至關重要的活動，並進一步削弱他們應有的家庭和社交生活。李夏茵回應時指，局方亦十分著重兒童權益，故才希望用誘導方式鼓勵家長盡快帶小朋友接種疫苗，讓小朋友過正常生活，「不止保護你的小朋友，都可保護鄰居的小朋友。」

現時疫苗通行証只要求5至11歲接種兩劑疫苗，李夏茵表示，仍需要更多的科學數據支持，暫未能回答未來會否提高至3針。她又指，再下調疫苗通行證至3歲是言之尚早，此刻仍未有決定。

另外，政府亦宣布收緊12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求，9月30日起接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的六個月縮短至五個月；至11月30日起則須已接種第三劑疫苗。李夏茵解釋，決定是希望市民盡快接種第三劑疫苗。

調整適用於12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求：



（一）9月30日起接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的六個月縮短至五個月



（二）11月30日起須已接種第三劑疫苗

