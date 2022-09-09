安心出行｜增設「檢測登記碼」新功能　接受核酸檢測可預先填資料

政府發言人宣布，安心出行流動應用程式新增將「檢測登記碼」功能，巿民可預先自行填寫個人資料，系統會自動將資料生成二維碼，日後接受檢測時，只需向工作人員出示二維碼供掃描，簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪候及登記的時間。

發言人強調，獲取「檢測登記碼」純屬自願性質，登記資料只會儲存於用戶本人的流動電話。二維碼的資料經加密處理，確保只有由政府提供的掃描器才可以解密讀取。



安心出行流動應用程式新增將「檢測登記碼」功能。（資料圖片／李澤彤攝）

政府表示，最新的3.4.2版本現已於各大平台上架，巿民可以經相關平台更新程式，以獲取「檢測登記碼」。

檢測登記碼可重複使用 減省人手登記時間

獲取「檢測登記碼」後，市民可預先填寫檢測時所需登記的個人資料，系統會自動將資料生成用戶專屬的二維碼。二維碼會加密儲存於用戶本人的流動電話「安心出行」程式內。市民只須填寫資料一次，日後便可在每次接受核酸檢測時，重複使用同一個「檢測登記碼」二維碼。

持有「檢測登記碼」二維碼的市民，在社區檢測中心或流動採樣站準備接受檢測時，或進行強制檢測時，只需向工作人員出示二維碼供即場掃描，便可取代工作人員人手輸入資料的登記程序，減少雙方接觸。

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（醫務衞生局圖片）

登記資料不會傳送到任何政府或其他系統

港府發言人強調，「檢測登記碼」的登記資料只會儲存於用戶本人的流動電話，並僅會在用戶向檢測工作人員出示二維碼作掃描後，才會被傳送至核酸檢測登記系統，相關資料並不會自動備存或傳送到任何政府或其他系統。二維碼的資料經加密處理，確保只有由政府提供的掃描器才可以解密讀取。

受檢人士仍須帶備身份證

政府提醒，為確保所登記資料準確無誤，以及檢測結果能發送至正確人士，市民接受核酸檢測時，仍須帶備所需的證明文件，包括有效的香港身份證，及可接收短訊的本地流動電話。