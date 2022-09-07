紅黃碼｜13紅碼確診者外出到指定處所被捕　張竹君公開如何揭穿

政府上月實施「紅黃碼」疫苗通行證安排，警方本月初起加強執法，先後發現13名「紅碼」人士進入受限處所，已將13人押送至竹篙灣社區隔離設施。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當掃到「紅碼」時，政府資訊科技總監辦公室會有資料，並會把紀錄送往衞生防護中心，若發該些確診人士在確診時間中離家前往相關處所，就會展開跟進，有需要時會有執法行動。



▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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13人被警方押送至竹篙灣社區隔離設施隔離

警方上周五（2日）先發現4名「紅碼」人士離開隔離地點並進入受限處所，昨日（6日）再與衞生部問協調，發現多9名擅自出門的確診人士，並已將該些人士押送至竹篙灣社區隔離設施隔離，以阻截病毒在社區傳播。

▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



安心出行已連接資科辦 紅碼紀錄轉交衞生防護中心跟進

問及如何發現該些「紅碼」人士並作出執法行動，張竹君今日（7日）在疫情記者會中解畫，稱一般程序下，有「紅碼」人士到受限處所需要掃「安心出行」二維碼，當掃到「紅碼」時，資科辦會有相關紀錄，並會通知衞生防護中心，檢視該名人士是否在確診時間內，擅自離家前往該些處所，若發現有就會跟進，有需要時會採取法行。