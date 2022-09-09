40紅碼確診者擅離隔離點　有人曾闖餐廳　張竹君籲中秋減家庭聚會

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日（9日）新增10,076宗確診個案。衞生防護中心提到，現正跟進懷疑違犯隔離令人士，包括有持「紅碼」確診者，涉擅自離開隔離地點，有人更嘗試進入餐廳等處所，政府正跟進40名相關人士，並已向3人發出傳票。

明日（10日）是中秋節，衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，大家應盡量減少多人的家庭活動，若聚會人數較多，亦建議可先做快測。



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紅碼人士擅離隔離點 已向3人發傳票檢控

張竹君表示，政府正跟進懷疑違犯隔離令人士，他們涉在確診隔離、持「紅碼」期間，擅自離開隔離地點，有人曾嘗試進入受防疫規例規管的處所，例如餐廳等。

張竹君透露，現正跟進40名相關人士個案，正積極搜證及進行刑事調查。他們已向3人發出傳票，並展開檢控程序。

可罰款一萬元或入獄6個月

她強調，若確診者在隔離期間離開指定的隔離地點，均屬犯法行為，衞生主任或獲授權人士，包括警員等，有權將他們帶到社區隔離設施。倘相關人士拒絕配合，亦屬於犯罪。一經定罪，可罰款一萬元或入獄6個月，呼籲大家不要以身試法。

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參加多人聚會前先快測

中秋節將近，張竹君表示，希望大家可盡量減少多人的家庭活動。她指，新冠肺炎可人傳人，若多人聚集、有脫口罩的活動，傳播機會便會大增。若涉及未打針的老人、幼兒將更高危。

張指，若聚會人數較多，鼓勵大家可考慮先做快測，一旦陽性便應通報，不要外出活動。若有人快測結果陰性，但卻有不適，例如喉嚨痛、發燒、頭痛等，亦不應參加活動，因快測未必會馬上呈陽性，「好可能過兩日就快測陽性。」

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針對疫苗通行證的年齡下限降至5歲，張竹君重申，若小童無電子針卡，便可用印有二維碼的紙本針卡，而家人亦可用手機拍下二維碼的相片。她又提醒，家長的醫健通可同時儲存小童的疫苗通行證。

3歲以下求診染疫兒童 每4個有1個需入院

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦指，在第五波疫情起，已有逾11萬名11歲以下兒童中招，當中有8名兒童死亡。參考8月的入院數據，3歲以下的求診確診兒童，平均有25%要入院，「即係每4個有1個需要入院。」

他又透露，在最高峰時，曾有逾160名確診兒童住院，亦有逾20宗嚴重或危殆兒童住院個案，對公營醫療構成負擔，故呼籲家長應盡早帶兒童打針。