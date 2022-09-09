疫苗通行證｜適用年齡降至5歲　家長急帶子女打針　最驚遺失針卡

港府公布下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲，幼童需在11月30日前接種兩劑疫苗，才可進入指定處所。其中一間可為五至十一歲兒童免費接種復必泰疫苗的葵涌林士德體育館，雖然今早（9日）人流未算太多，但也有不少家長帶同子女接種疫苗，當中包括陳氏一家。媽媽陳太直言是因政府昨日（8日）宣布收緊疫苗通安排，故特意帶9歲女兒今日來接種第二劑疫苗，又批評措施擾民。亦有家長表示，一家人早前染疫，現時才接種第一劑疫苗，最擔心12歲兒子未能在死線前接種所需疫苗，影響參加學校比賽。



▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼



港府昨公布下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲，幼童需在11月30日前接種兩劑疫苗，才可進入指定處所，包括圖書館及體育館。

記者今早到葵涌林士德體育館視察，現場所見，疫苗站人流並不多，但也有不少家長帶同子女接種疫苗，亦有學生身穿校服前來打針。據場所職員表示，今日人流較往時多，特別是多了不少小朋友打針。

家長帶女兒打針 批評疫苗通行證年齡下降擾民

陳太今帶同9歲小朋友來打針，她直言，是因昨日宣布疫苗通，故特意帶女兒今日來接種第二劑疫苗。她認為，措施擾民，擔心小朋友日後會遺失紙本針卡：「始終小朋友，容易不見東西。」

帶同9歲女兒接往疫苗的林生一家認為，政府應給予市民選擇的權利，而非用行政手段強迫小朋友接種。（呂穎姍攝）

9歲妹妹指針口不太痛：我由細到大都不怕打針！

同樣帶同9歲女兒往疫苗的林生一家亦認為，政府應給予市民選擇的權利，而非用行政手段強迫小朋友接種。他續指，疫苗有效保護小朋友防感染，即使政府不強迫，家長亦會帶同子女打針。被問到小朋友打針後有沒有出現副作用，林小朋友則坦言，打針時有點害怕，但認為針口不太痛：「我由細到大都不怕打針！」

郭太今亦帶同12歲的兒子前來打針，她表示，自己一家人早前染疫，現時才接種第一劑疫苗，擔心12歲的兒子未能在死線前接種所需疫苗，影響他參加比賽。

她又透露，自己家仍有一名7歲的女兒未打針，其因有自閉症每次打針時都會掙扎，要數名大人捉著才可成功打針。她透露，對於有特殊需要的小朋友而言，接種疫苗並非易事，「還在想怎處理，可能拖到死線前才帶她打針。」

60歲的張生表示，現時疫情嚴峻，自己接種第三劑疫苗是因為想保障屋企人。（呂穎姍攝）

除了小朋友外，亦有不少長者前來接種第三劑疫苗，60歲的張生亦為其中一員。他表示，現時疫情嚴峻，自己接種疫苗是因為想保障屋企人，因這次的變種病毒主要攻擊小朋友及老年人。他又指，自己4歲的孫仔亦都已經接種疫苗，認為只有少數小朋友會出現心肌炎等情況，故無需要害怕打針。