安達臣道冧天秤｜全港地盤近400部天秤　勞工處禁精進地盤用天秤

秀茂坪安達臣道房屋協會地盤一個重65噸的天秤昨日（7日）倒塌，奪去三命工人性命，另有6人受傷。

勞工處今日（8日）表示，高度關注有關工業意外，已即時停向地盤總承辦商「精進建築」發出「暫時停工通知書」，停止在安達臣道地盤，以及禁止精進在全港地盤使用天秤，直至政府信納他們已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。

另外，當局回覆查詢時指，現時香港約有185個建築地盤設有天秤，而總數量約有380部。



+ 1

勞工處表示，安達臣道地房協地盤冧天秤事故發生後，已即時向涉事地盤的總承辦商精進建築發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有塔式起重機的運作。

另外，當局又指，會在今日內完成巡查同精進建築在全港有使用塔式起重機的所有地盤，並會發出「暫時停工通知書」，停止精進在全港地盤所有塔式起重機的運作，直至當局信納他們已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成三死六傷，消防坍塌搜救專隊出動拯救。（鄭子峰攝）

根據「興聯」網頁資料，精進建築投得由香港房屋協會批出位於安達臣道石礦場「R2-2號」地皮之資助出售房屋興建項目。（楊嘉朗攝）

勞工處續指，昨日已展開一項特別執法行動，針對性巡查全港有使用塔式起重機的其他建築地盤，檢視相關塔式起重機是否符合相關安全法例及《安全使用塔式起重機工作守則》的要求，尤其特別留意起重機的豎立及支承情況。若發現不符合上述法例或工作守則的要求，會即時發出「暫時停工通知書」停止其運作，並會考慮提出檢控，而不會給予警告。

+ 1

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，承建商及僱主必須為其僱員提供安全的工作系統、作業裝置及工作環境。承建商及僱主如違反這些規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

勞工處又指，為進一步加強業界對安全使用塔式起重機的警惕，會即將去信相關持份者，包括承建商、商會、工會、安全從業員專業組織等，敦促他們在使用塔式起重機時，必須符合職安健法例及《安全使用塔式起重機工作守則》的要求及採取適當安全措施，包括特別留意起重機的豎立及支承情況，以保障工人的職安健。