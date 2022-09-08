安達臣道冧天秤｜基座設計圖曝光　工程師：設計無問題存多個可能

觀塘安達臣道前石礦場昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個地盤天秤突然倒冧，事件釀成三死六傷。《香港01》收到天秤基座的設計圖，顯示工字鐵的兩邊接駁位置須要燒焊，其厚度須達到30毫米，毋須加螺絲。

結構工程師倪學仁表示，單看設計圖未見到有重大問題，但以現時資料難以判斷意外成因，仍存在多個不同可能性，例如物料有問題、燒焊手工差等，都可以是成因。



+ 1

《香港01》收到天秤基座的設計圖，倪學仁觀看圖則後指，基座底部落石屎前以10米螺絲固定，上面的工字鐵接駁位置須要燒焊，兩邊燒焊厚度要達到30毫米。再上面的次梁（secondary beams）位置，亦要全面燒焊，厚度達16毫米。

涉事天秤基座的圖則（消息人士提供）

倪學仁認為，單從設計圖，其設計合理，未見有問題，工字鐵30毫米厚度的燒焊足夠。他續指，由於未知道天秤的實際高度，又不知可承受風力，以及吊掛建材的重量，現有資料難以判斷意外實際成因，始終有太多可能性。

結構工程師倪學仁（資料圖片）

至於潛在的意外成因，倪學仁指有可能是施工物料欠佳，又或是工人的燒焊手工差，亦可能之前曾吊起過重的建材，甚至可以涉及人為破壞，現時需更多資料才可斷定。