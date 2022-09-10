東瀛遊推全港首個日本九州自駕遊　最快10月出發　索價約1.1萬元

日本早前宣布，9月7日起每日入境人數增加至5萬人，同時准許所有國家旅客以免除導遊跟隨的方式入境，旅客須經旅行社申請簽證發代辦酒店、機票、提交行程等手續便可出發。由於疫情持續逾兩年來港人都未「返鄉下」，消息一出便引起熱議。



東瀛遊今日（10日）舉辦九州「自駕遊」講座，推出環島自駕創新路線，包括遊覽福岡、大分、熊本、宮崎高千穗峽及鹿兒島的八天行程、有四晚可浸溫泉。今日講座超過200人參與。



東瀛遊表示，因應不同家庭人數需求，新推出自駕遊套餐分四類車型，車租由3,160元到6,880元不等，不同車型套餐下，至少有四款不同汽車供遊客選擇，若想駕駛指定車型則需收400元附加費。

東瀛遊今舉行相關日本九州自駕遊講座，參加者可現場即時報名，最早三個出發日期為10月11，20，25日。特惠推廣價成人收每位10,999元，兒童團費則為9999元，費用已包回程返港隔離酒店的費用。