南島中學多一班須停課 涉事三班共九人染疫 新增16校共17班停課
撰文：呂穎姍
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踏入一連三日中秋節長假期，雖然學生無須上課，但據昨午（10日）及今早（11日）的呈報個案，香港再多16間學校共17班因有染疫個案需要停課一星期，包括早前已有兩班停課的南島中學再多一班需要停課，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該學校停課的三班都是有三人確診，暫時未見到個案有關連。
懷疑變種BA.4/BA.5比例升至74.6%
新冠肺炎疫情嚴峻，本港今新增9602宗本地個案，在變異病毒株方面，懷疑BA.4或BA.5的比例繼續上升。張竹君公布，懷疑BA.4或BA.5的比例已突破六成，最新是74.6%。按總人數的比例計算，BA.5約佔66%；BA.4約有8.6 %；懷疑BA.2.12.1約有5.4% ；BA2.2則佔20%。
另外，學校確診個案持續上升，據昨午（10日）及今早的呈報個案，再多16間學校中17班需要停課一星期。
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南島中學8B1班3學生染疫 張竹君：未見三班個案有關連
早前已有兩班停課的南島中學再多一班需要停課，為8B 1班。該班別有20名學生，當中有三名學生陸續染疫，故會建議該班停課一周。被問到該校有三個班別分別停課是否有校內傳播，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該學校停課的三班都是有三人確診，暫時未見到他們有關連。
至於院舍方面，多8間老人院及殘疾院舍有人染疫，涉及9名院友及1名員工，共有71名院友需被隔離。
8間老人院及殘疾院舍有院友染疫：
1. 深水埗樂年護老院
2. 觀塘瑞安護老中心順安有限公司
3. 葵涌宇達護老中心
4. 黃大仙紫雲間沁怡護養院
5. 北區天平護老中心有限公司
6. 新生精神康復會山景宿舍
7. 香港心理衞生會康翠宿舍
8. 觀塘鄰舍輔導會順天宿舍
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