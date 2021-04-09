8種危險藥物擬納規管　「卡痛」化合物致幻覺　去年1.5萬公斤進港

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 17:32

政府建議將八種危險藥物，包括屬三款合成大麻素、屬「美麗帽柱木」又名「卡痛」的兩種主要化合物等。據保安局資料。其中「依替唑侖」在蘇格蘭曾造成一年逾540宗死亡個案。本港於2016至去年記錄，曾進口65批及出口17批「依替唑侖藥片藥物製劑」。另外，本港去年有三批共15,000公斤的「卡痛」進口。

本港在2016年至2020年間，分別進口65批及出口17批「依替唑侖藥片藥物製劑」。（資料圖片）

政府建議將八種危險藥物，納入《危險藥物條例》附表1管制，包括六種已受國際管制的物質，分別是三款合成大麻素「4F-MDMB-BINACA 」、「 5F-AMB-PINACA」、 「5F-MDMBPICA」；「巴豆酰芬太尼」、「依替唑侖」、及「氟阿普唑侖」。

另外建議規管「帽柱木鹼」及「 7-羥基帽柱木鹼」，均屬一種植物名為美麗帽柱木（又名「卡痛」）的主要化合物，與腦部的鴉片類藥物受體產生作用，令人有興奮感覺，並無已知醫療或治療用途，會引致癲癇、幻覺及斷癮等，部分人報稱服用後出現精神病徵狀，多地已納管制。

本港錄「依替唑侖藥片藥物製劑」 四年進出口82批

有關物質都曾在不同國家或地區造成死亡。當中「依替唑侖」相關死亡個案最多，蘇格蘭2018年有超過540宗，不過印度、意大利和日本會用作治療焦慮症，以及作精神病理學方面的用途。本港在2016年至2020年間，分別進口65批及出口17批「依替唑侖藥片藥物製劑」。

另外，本港沒有「帽柱木鹼」及「7-羥基帽柱木鹼」的進出口紀錄，但於去年有三批共15,000公斤的「卡痛」進口紀錄。

政府並建議將一種前體化學品「α-苯乙酰乙酸甲酯」品納入《化學品管制條例》附表2規管，國際麻醉品管制局指出，該化學品可用於非法製造俗稱「冰」的「安非他明」及「甲基安非他明」。香港並無含有或以該種物質製造的註冊藥劑製品，及過去五年並無該化學品的進出口貿易報關紀錄。

政府計劃於2020-21年度立法會會期內，向立法會提交有關修訂命令，進行先訂立後審議的程序。