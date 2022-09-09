「3＋4」檢疫僅少數赴港航班復航　業界促港府交代放寬檢疫時間表

港府八月中起放寬抵港人士入境檢疫安排至「3+4」，為航空業帶來曙光。不過，代表72間航空公司的的香港航空公司代表協會（BAR）直言，只有少數航空公司因而復飛來港航班。協會副主席于楊解釋，由於港府對機組人員仍有檢疫要求，不少航空公司基於營運限制，決定繼續停飛香港。協會促港府在短期內，取消機組人員飛行前的新冠病毒檢測，並統一本地及非本地機組人員的檢疫要求。



協會委員林漢基亦指，航空公司規劃航線需時六至九個月，即使11月檢疫安排可如傳言般放寬至「0+7」，航空公司亦未必可立即恢復香港航班，冀港府能盡快交代放寬檢疫安排時間表，以便航空公司規劃明年夏季航班。



代表72間航空公司的的香港航空公司代表協會（BAR）期望，港府可以盡快放寬機組人員入境檢疫安排。（余俊亮攝）

僅62間航空公司有定期赴港航班 較疫前少近半

新冠肺炎嚴峻，港府近年來不斷收緊抵港人士入境檢疫要求。香港航空公司代表協會表示，現時只有62間航空公司有定期航班來港，比起疫情前有110間，少了逾45%。林漢基解釋，航空公司如安排航班來港，外國機組人員需接受閉環管理，加上港府規定需提交起飛前48小時的核酸檢測報告，大大增加營運航線成本，故不少航空公司都會選擇改到新加坡、日本及台灣等地。

倘維持嚴格機組人員檢疫要求 難維持國際航空樞紐地位

林漢基強調，現時全球各地逐漸解除檢疫措施，若香港緊守對機組人員的檢疫措施，難以維持國際航空樞紐地位。他明白，港府需平衡公共衞生及經濟發展，故亦非要求政府要立即取消所有限制，但認為可逐步解除相關措施，如短期內可先取消起飛前48小時的核酸檢測報告，「現在好多國家都取消了，在外地很難找到檢測而且價錢亦很貴。」他亦期望，接受閉環式安排的外地機組人員無須只留在房間，而可以在檢疫酒店內自由活動。

▼疫情下機場飛機停泊▼



林漢基又指，現時航空公司人手緊絀，港府若可統一機組人員的檢疫要求，及不再要求航空公司分開飛海外及飛內地的機組人員，可紓緩本地航空公司的人手限制，提升營運更多往來本港航班的能力。

航空業界期望港府短期內放寬的防疫措施：



1. 取消起飛前48小時的核酸檢測報告

2.外地機組人員閉環期間可在酒店內自由活動

3.統一機組人員的檢疫要求

4.不再要求航空公司分開飛海外及飛內地的機組人員



雖然港府近日放寬抵港人士入境檢疫安排至「3+4」，但只有少數航空公司有因而恢復來港的航班，當中包括林漢基工作的加拿大航空 （Air Canada）。林漢基表示，加拿大航空會在今日 （9日）有航班來港，但仍要視乎實際操作情況，才決定會否恢復來港的航班。

檢疫要求影響營運 部份航空公司未復飛香港航班

于楊補充，由於本港對機組人員仍有檢疫要求，不少航空公司基於營運限制，未有復飛香港航班。

翻查入境處出入境旅客人次，九月每日入境人數平均較八月未放寬入境檢疫安排時多二千人，高峰時期有逾一萬人入境香港。

香港航空公司代表協會副主席于楊（左）補充，由於本港對機組人員仍有檢疫要求，故不少航空公司基於營運限制下，未有復航香港航班。（余俊亮攝）

林漢基又指，一般而言規劃航線需時六至九個月，故即使11月的入境旅客檢疫安排可如傳言般放寬至「0+7」，航空公司亦未必可立即恢復航班，望港府盡快在十月前，交代放寬抵港人士檢疫安排時間表，方便航空公司規劃明年夏季（3月至10月）的航班。

航空業界兩年來一直要求港府給出取消檢疫措施的時間表，惟至今沒有任何回音。林漢基認為，今屆政府願意放寬檢疫安排至「3+4」是好先兆，故相信港府會聆聽他們訴求。他林又透露，協會曾與醫務衞生局開會提出相關要求，認為港府態度正面，強調若港府願意聆聽訴求，航空公司會配合港府，向海外宣傳香港。

運輸局︰按風險為本原則 適時檢討機組人員檢測及檢疫安排

運輸及物流局回覆查詢時表示，政府一直有留意疫情的發展，並考慮航空業界的營運需要，包括與不同航空公司的代表會面，根據風險為本的原則，適時檢討機組人員的檢測及檢疫安排，以在保障公共衞生同時，確保往來本港的航空服務持續暢通運作。