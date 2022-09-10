強制檢測｜瓏璽、領都、半山俊傑花園等66廈上榜　中秋紅假須檢測

撰文：林穎嫺
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醫務衞生局今晚（10日）晚上發出新一份強制檢測公告，有66幢住宅大廈上榜，當中有57幢曾有多名住戶染疫，沙田和將軍澳繼續是最重災的地區，各佔8幢，涉及沙田綠怡雅苑、馬鞍山新港城、將軍澳廣場、將軍澳康盛花園、日出康城領都等。其他地區方面則有半山區的俊傑花園、香港大學聖約翰學院王植庭堂、大角咀瓏璽觀海鑽、長沙灣泓景臺等。
此外，再有9幢大廈因污水陽性而上榜，當中大埔中心連續第三日有大廈要強檢，繼前兩日的1至12座後，今日則涉及第16至19座，三日累計16幢上榜。

▼9月10日部份強檢大廈▼

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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有66幢大廈須強制檢測，當中57幢曾有多名住戶染疫，沙田區和將軍澳區各有8幢上榜佔最多，沙田區涉及大圍美田邨美滿樓、雲疊花園 4 座、顯徑邨顯沛樓、綠怡雅苑 1 座、瀝源邨貴和樓、馬鞍山錦龍苑龍悅閣、錦泰苑錦邦閣和新港城 B 座。

▼9月10日強制檢測公告▼

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將軍澳8座上榜　包括將軍澳廣場1座、日出康城領都1座等

將軍澳區上榜的8座大廈則為將軍澳廣場 1 座、健明邨明星樓、景林邨景棉樓、海悅豪園 1 座、富寧花園 4 座、彩明苑彩梅閣、康盛花園 3 座和日出康城領都 1 座。

▼9月10日強制檢測公告▼

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港大宿舍聖約翰學院王植庭堂、長沙灣泓景臺1座要強檢

其他上榜處所則有香港大學聖約翰學院王植庭堂、半山區列堤頓道48號俊傑花園、長沙灣泓景臺 1 座、大角咀瓏璽觀海鑽、何文田怡景大廈、九龍灣德福花園 U2 座等。

大埔中心第16至19座污水陽性上榜

另外，有9幢大廈污水陽性上榜，涉及深水埗、沙田和大埔三區，當中大埔中心繼前兩日有12座上榜後，今日第16至19座亦要強檢，同區的大埔廣場亦有兩座被納入名單，包括宜德閣和宜盛閣。

▼9月9日強制檢測公告大廈名單▼

陽性檢測個案曾到訪的地點

．南區：

香港仔石排灣邨碧山樓

香港仔田灣邨田澤樓

香港仔華貴邨華孝樓

．中西區：

薄扶林香港大學聖約翰學院王植庭堂

半山區列堤頓道48號俊傑花園

．東區：

筲箕灣東駿苑銀駿閣

．深水埗：

長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

長沙灣泓景臺 1 座

．油尖旺：

大角咀瓏璽觀海鑽

．九龍城：

啟晴邨康晴樓

德朗邨德瓏樓

何文田窩打老道 67E 號怡景大廈

．黃大仙：

沙田坳邨和田樓

竹園南邨榮園樓

慈雲山慈樂邨樂仁樓

．觀塘：

安泰邨明泰樓

秀茂坪曉麗苑曉天閣

秀茂坪寶達邨達喜樓

牛頭角彩德邨彩仁樓

九龍灣德福花園 U2 座

藍田康栢苑金栢閣

油塘油美苑灝美閣

．離島：

東涌迎東邨迎趣樓

東涌逸東一邨康逸樓

．葵青：

葵涌石籬二邨石佳樓

葵涌華荔邨賞荔樓

葵涌葵盛西邨 5 座

青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑

青衣青宏苑宏就閣

．荃灣：

德士古道69 號尚文苑

麗城花園 2 期 9 座

荃景花園 5 座

．元朗：

新元朗中心 4 座

天水圍天富苑欣富閣

天水圍天澤邨澤辰樓

天水圍天恒邨恒翠樓

天水圍天盛苑盛賢閣

．沙田：

大圍美田邨美滿樓

大圍雲疊花園 4 座

大圍顯徑邨顯沛樓

綠怡雅苑 1 座

瀝源邨貴和樓

馬鞍山錦龍苑龍悅閣

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

馬鞍山新港城 B 座

．大埔：

廣福邨廣祐樓

太和邨居和樓

．北區：

粉嶺華明邨信明樓

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

．西貢：

將軍澳廣場 1 座

將軍澳健明邨明星樓

將軍澳景林邨景棉樓

將軍澳海悅豪園 1 座

將軍澳富寧花園 4 座

將軍澳彩明苑彩梅閣

將軍澳康盛花園 3 座

日出康城領都 1 座 (左翼及右翼)

污水樣本檢測呈陽性的地點：

．深水埗：

長沙灣海麗邨海賢樓

．沙田：

馬鞍山富寶花園 1 座

馬鞍山富寶花園 2 座

．大埔：

大埔中心 16 座

大埔中心 17 座

大埔中心 18 座

大埔中心 19 座

大埔廣場宜德閣

大埔廣場宜盛閣

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