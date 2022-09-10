強制檢測｜瓏璽、領都、半山俊傑花園等66廈上榜 中秋紅假須檢測
醫務衞生局今晚（10日）晚上發出新一份強制檢測公告，有66幢住宅大廈上榜，當中有57幢曾有多名住戶染疫，沙田和將軍澳繼續是最重災的地區，各佔8幢，涉及沙田綠怡雅苑、馬鞍山新港城、將軍澳廣場、將軍澳康盛花園、日出康城領都等。其他地區方面則有半山區的俊傑花園、香港大學聖約翰學院王植庭堂、大角咀瓏璽觀海鑽、長沙灣泓景臺等。
此外，再有9幢大廈因污水陽性而上榜，當中大埔中心連續第三日有大廈要強檢，繼前兩日的1至12座後，今日則涉及第16至19座，三日累計16幢上榜。
▼9月10日部份強檢大廈▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有66幢大廈須強制檢測，當中57幢曾有多名住戶染疫，沙田區和將軍澳區各有8幢上榜佔最多，沙田區涉及大圍美田邨美滿樓、雲疊花園 4 座、顯徑邨顯沛樓、綠怡雅苑 1 座、瀝源邨貴和樓、馬鞍山錦龍苑龍悅閣、錦泰苑錦邦閣和新港城 B 座。
▼9月10日強制檢測公告▼
將軍澳8座上榜 包括將軍澳廣場1座、日出康城領都1座等
將軍澳區上榜的8座大廈則為將軍澳廣場 1 座、健明邨明星樓、景林邨景棉樓、海悅豪園 1 座、富寧花園 4 座、彩明苑彩梅閣、康盛花園 3 座和日出康城領都 1 座。
▼9月10日強制檢測公告▼
港大宿舍聖約翰學院王植庭堂、長沙灣泓景臺1座要強檢
其他上榜處所則有香港大學聖約翰學院王植庭堂、半山區列堤頓道48號俊傑花園、長沙灣泓景臺 1 座、大角咀瓏璽觀海鑽、何文田怡景大廈、九龍灣德福花園 U2 座等。
大埔中心第16至19座污水陽性上榜
另外，有9幢大廈污水陽性上榜，涉及深水埗、沙田和大埔三區，當中大埔中心繼前兩日有12座上榜後，今日第16至19座亦要強檢，同區的大埔廣場亦有兩座被納入名單，包括宜德閣和宜盛閣。
▼9月9日強制檢測公告大廈名單▼
陽性檢測個案曾到訪的地點
．南區：
香港仔石排灣邨碧山樓
香港仔田灣邨田澤樓
香港仔華貴邨華孝樓
．中西區：
薄扶林香港大學聖約翰學院王植庭堂
半山區列堤頓道48號俊傑花園
．東區：
筲箕灣東駿苑銀駿閣
．深水埗：
長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
長沙灣泓景臺 1 座
．油尖旺：
大角咀瓏璽觀海鑽
．九龍城：
啟晴邨康晴樓
德朗邨德瓏樓
何文田窩打老道 67E 號怡景大廈
．黃大仙：
沙田坳邨和田樓
竹園南邨榮園樓
慈雲山慈樂邨樂仁樓
．觀塘：
安泰邨明泰樓
秀茂坪曉麗苑曉天閣
秀茂坪寶達邨達喜樓
牛頭角彩德邨彩仁樓
九龍灣德福花園 U2 座
藍田康栢苑金栢閣
油塘油美苑灝美閣
．離島：
東涌迎東邨迎趣樓
東涌逸東一邨康逸樓
．葵青：
葵涌石籬二邨石佳樓
葵涌華荔邨賞荔樓
葵涌葵盛西邨 5 座
青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑
青衣青宏苑宏就閣
．荃灣：
德士古道69 號尚文苑
麗城花園 2 期 9 座
荃景花園 5 座
．元朗：
新元朗中心 4 座
天水圍天富苑欣富閣
天水圍天澤邨澤辰樓
天水圍天恒邨恒翠樓
天水圍天盛苑盛賢閣
．沙田：
大圍美田邨美滿樓
大圍雲疊花園 4 座
大圍顯徑邨顯沛樓
綠怡雅苑 1 座
瀝源邨貴和樓
馬鞍山錦龍苑龍悅閣
馬鞍山錦泰苑錦邦閣
馬鞍山新港城 B 座
．大埔：
廣福邨廣祐樓
太和邨居和樓
．北區：
粉嶺華明邨信明樓
粉嶺嘉盛苑嘉明閣
．西貢：
將軍澳廣場 1 座
將軍澳健明邨明星樓
將軍澳景林邨景棉樓
將軍澳海悅豪園 1 座
將軍澳富寧花園 4 座
將軍澳彩明苑彩梅閣
將軍澳康盛花園 3 座
日出康城領都 1 座 (左翼及右翼)
污水樣本檢測呈陽性的地點：
．深水埗：
長沙灣海麗邨海賢樓
．沙田：
馬鞍山富寶花園 1 座
馬鞍山富寶花園 2 座
．大埔：
大埔中心 16 座
大埔中心 17 座
大埔中心 18 座
大埔中心 19 座
大埔廣場宜德閣
大埔廣場宜盛閣