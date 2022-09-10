中秋節好去處︱免費花燈綵燈會一文看清　港版清溪川現巨型月亮

今日（10日）是中秋佳節，不少市民晚上都會外出賞月，與家人或朋友歡度佳節。雖然因為疫情嚴峻，薄扶林村中秋火龍盛會及大坑中秋舞火龍活動無法如期舉行，大澳水鄉花燈節則因去年遊客過多而停辦。

香港不少地方都特意擺設燈籠及巨型月亮，供人「打卡」，更舉辦適合一家大小參與的免費活動，賞月之餘，亦可以玩攤位遊戲及製作手工藝等，相信中秋假期將不愁節目。《香港01》為讀者整理佳節活動資料。



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啟德河設巨型月亮 如港版清溪川

今年中秋再有巨型月球模型供人「打卡」！渠務署由本周一（5日）至18日於佐敦谷水道和啟德河，舉辦以「中秋明月」及「河道活化」為主題的中秋綵燈會，當中最特別的是會在佐敦谷水道和啟德河中設置巨型月亮綵燈，讓人近距離「賞月」。

另外，渠務署在河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈；佐敦谷水道的拱門步道亦增設燈飾及銀杏葉裝飾，以營造節日氣氛，並展現河道活化的生物多樣性元素。

▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼



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東涌海濱花燈節千燈高掛

除了巨型月亮外，花燈亦為中秋節不可缺少的元素之一。可持續大嶼辦事處於9月2日至13日，在東涌東海濱長廊舉辦「『愛．團圓』東涌海濱花燈節」。花燈節展出一系列中秋裝飾，包括由著名青年建築師蕭國健設計的巨型霓虹花燈和高四米的花燈牆，以及沿海濱懸掛約1,000個燈籠。

海濱長廊在今日及明日追月夜（11日）更會延長亮燈，由平時每晚6時30分至至10時亮燈，延長半小時至10時半才熄燈。

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



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黃大仙祠「花燈園遊會」 設攤位遊戲、文娛表演

除了「打卡」外，亦有機構舉辦適合一家大小參與的免費活動。嗇色園由昨日起（9日）一連四天舉辦「花燈園遊會」，祠內就安排多項免費活動，包括文娛表演、懷舊特色攤位遊戲、簡易花燈、手工藝及天文觀星工作坊，適合一家大小參與。

另外，嗇色園以中國航天科技發展為主題，設置大型花燈展覽。園遊會亦設有多個造型各異的小道長花燈，打造不同的「打卡點」，供市民拍照留念。

▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼



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維園綵燈會不設表演 文化中心設光影藝術裝置

另外，康文署亦在本周三（7日）起至12日舉辦中秋綵燈展，包括於維多利亞公園、大埔海濱公園及東涌文東路公園，展出多組中秋綵燈，香港文化中心露天廣場亦將於9月2日至25日起，設置光影藝術裝置《無間擁抱》。

此外，民間亦舉辦多項中秋活動，中環海濱活動空間將舉辦大型文創市集，中環PMQ亦會點亮逾 300 盞的紙藝燈籠，中環街市則設有由200個燈籠組成約5米高的燈籠許願樹、6組散發著浪漫氛圍的「光影月兔」及「恆香月餅椅」裝飾佈置及香港樓景打卡牆等。

▼2021年中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼

