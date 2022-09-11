增9033宗確診連續兩日降至四位數　張竹君認有回落惟需長時間觀察

疫情持續高企，繼早前連續多日破萬宗後，本港今日（11日）新增9,033宗確診個案，連續兩日維持四位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，近日疫情似乎見到有少許回落，但強調要長時間觀察，當中要考慮BA.5個案的比例、中秋節長假期會否出現反彈等，「要多幾日先睇到。」

此外，本港再新增11宗死亡個案，當中有5人已打三針，有2人的死因相信與新冠肺炎有關。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增9,033宗確診個案，其中本地個案佔8,904宗，輸入個案佔129宗。

BA.5個案倘再升 或令疫情升溫

張承認，近日疫情似乎見到有少許回落，但強調仍要長時間觀察，當中有兩大因素要考慮，包括BA.5所佔比例及長假期。她解釋，現時BA.5個案約佔66.4%，日後或仍有機會再上升，相信若比例再上升，疫情便有可能再上升。她又稱， 中秋節假期後亦可能會有反彈，「要多幾日先睇到(疫情走勢)。」

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近半死亡個案已打3針

此外，本港現有2,711人確診病人留醫，並再新增11宗死亡個案，涉及8男3女，當中有5人已打三針。

在該5名已打三針離世病人中，有2人的死因相信與新冠肺炎有關。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，其中一人涉92歲男性，患有嚴重心瓣病及腎功能問題，他入院後情況一度好轉，並轉到沙田醫院休養，但之後併發心臟問題，且肺炎轉差，之後離世；另一人同樣為92歲男士，患有高血壓、糖尿病、胰臟炎，入院早一日的快測陽性，並出現發燒、血氧低、肺炎，其後離世。

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餘下3人的死因，則相信與新冠肺炎無明顯關係。李立業指，其中一人是62歲男士，本身有嚴重心臟問題及心室顫動，9月10日當時被同事發現不清醒、心臟休克，途中曾接受電擊，但經搶救後仍過身；另一人為91歲男士，屬院舍院友，經亞博隔離中心轉經屯門醫院急症室，當時曾發燒、心臟酵素飆升、有缺血性血肌梗塞；最後一位是80歲男士，有胃癌及腎癌，他因髖關節骨折入院，之後核酸測試呈陽性，並出現心臟酵素高、心肌梗塞，最後死亡。