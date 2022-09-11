日本開關｜最快秋季免簽證入境睇紅葉　旅行社指三個原因谷高旅費

日本政府繼9月7日起放寬入境旅遊限制後，今日（11日）再宣布最快秋季取消每日入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證入境安排，對鍾情到日本旅行的港人無疑是好消息，有望趕及紅葉季節。



雖然限制將較現時必須跟團放寬，但並不代表費用會減少。有本港旅行社表示，自准許免導遊的半自由行實施後，接獲大量查詢，料再放寬後，將進一步刺激港人赴日旅遊需求，加上臨近聖誕新年長假，而當地酒店又已加價約兩成，返港後檢疫酒店需求大，未來遊日費用很大可能上升。



▼6月24日 縱橫遊日本首團▼



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日本內閣官房副長官︰不遠將來實施

據日本《產經新聞》報道，日本內閣官房副長官木原誠二今日在電視節目上表示，經整體評估後，將於適當時候再放寬入境措施，包括取消每日入境人數上限、開放個人旅遊及恢復免簽證等。至於何時可實施新安排，他說︰「不遠的將來必需要實施，日本的秋天與冬天具有魅力。」

東瀛遊禤國全：日本酒店近數月已加價約兩成

東瀛遊執行董事禤國全則表示，日本人做事風格穩健，不會朝秦暮楚，估計在檢討是次放寬措施後再完全放寬的機會頗大。他估計屆時機位必定不足，需視乎返港檢疫日數是否放寬至「0+7」，航空公司亦會審視人手及旅客的需求，再調整班次或加開航線，「唔係一加就加到，好難一步到位。」

禤表示，日本當地酒店供應開始緊張，加上日圓匯率疲弱，房價亦有所上調，若以疫情期間最低價格比較，最近數個月已加價約兩成。不過他指由於東瀛遊在大阪及沖繩，擁有內設溫泉及泳池的酒店，可直接壓低房價提供予顧客，相信可緩和加價的壓力。

▼6月22日 東瀛遊日本首團▼



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縱橫遊袁振寧：將進一步刺激港人赴日

縱橫遊常務董事袁振寧表示，歡迎日本準備再推出新措施，但他坦言剛熟習免隨除導遊跟隨的方式，過快的變動對於旅行社帶來吃力。現時旅客抵港須持有48小時內的核酸陰性證明，他擔心恢復免簽證自由行後，旅客未能及時預訂核酸檢測，難以即時尋求協助。

日本本月7日起袁表示，上周末兩日已錄得逾千個查詢，其後每日均有數百個查詢，預料日本完全解禁或港府調整返港檢疫日數至「0+7」後，將進一步刺激港人赴日的需求。他更稱，自免導遊的自由行實施後，每日均接獲30至40個報名，相比實施前急增2至3倍。

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明農曆新年機票價格升至5000元

惟航空公司未必可即時加開航班，袁振寧估計屆時機位短缺，價格將不跌反升，例如聖誕節及明年農曆新年的機票價格，已升至3,000至5,000元，估計回港檢疫酒店甚至重現一房難求的情況。

袁亦指，未來會否再有新旅遊產品，由航空公司主導，例如名古屋及沖繩，將分別於10月24日及11月16日重啟航線，旅行社只能因應航班，再推出新旅行團，例如10月底出發的立山黑部6日團，或因應兩條新航線推出新「自遊行團」，即除了現時的東京、大阪及福岡外，欲到日本觀賞紅葉的市民，秋季將再多一個選擇。