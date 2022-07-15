日本開關｜30萬團費45天遊出發　退休夫婦無懼第7波：一次去耐啲

日本6月放寬旅客入境限制，香港日本旅遊團相繼出發。由「旅遊達人」項明生籌辦、團費接近30萬元的45天日本環島遊將於今早（15日）啟程，有18名團友參與。有團友稱因為疫情，已有兩年多無到過日本旅遊：「反正都去，不如一次過去耐些。」隨著Omicron變種BA.5蔓延，日本新冠疫情再次燃燒，但團友表示不擔心當地可能出現的第7波疫情，因已打三針，主辦方亦稱會呼籲團友要做好防疫措施。



▼7月15日 45天日本環島遊出發▼



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無為購物花費設下預算 最期望在「藏王之釜」留影

已退休的團友黃先生與太太一同參與旅程，表示他們已有兩年多無到過日本旅遊，所以決定報團，又説：「反正都去，不如一次過去耐些。」他表示，無設定多少「Budget」去購物，主要希望可以到處留影，又最期望到位於仙台的火山口湖「藏王之釜」。

不介意回港隔離7日 因習慣四圍去：隔離21日都試過

對於當地近日出現第7波疫情，黃先生表示已接種3劑新冠疫苗，加上勤洗手及做消毒工作，不擔心會染疫。他又說，不介意回港需要接受隔離，指在疫情期間經常「周圍去」，21天及14天隔離均試過，形容現時7天的隔離已經相對較短。黃先生表示，已預訂回港的檢疫酒店，過程順利。

▼7月15日 45天日本環島遊出發▼



旅行社出動700人為旅客訂日本酒店 籲團友做好防疫措施防日本疫情

旅行社創辦人及市場總監陳彬仁表示，籌備今次旅行團最困難是預訂團友在當地入住的酒店。他指，由於大部分酒店均被當地人預訂，所以他們一度需要出動700名人手，時刻留意不同酒店的名額，形容過程艱辛。

當地疫情漸趨嚴重，陳彬仁對此表示擔心，已呼籲團友要做好防疫措施。他指，倘若當有團友不幸確診，會接當地的防疫政策處理，亦已加強人手應對有關情況，例如會有專人帶確診人士到醫院及接受隔離。