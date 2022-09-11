日本開關｜本港旅遊業人手荒　旅行社加薪向方艙醫院搶人

日本政府繼9月7日起放寬入境措施後，今日（11日 ）再宣布最快秋季取消每日入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證。本港專營日本遊的旅行社，包括東瀛遊及縱橫遊，經過逾兩年來的人手流失，終開始招聘人手以應對復蘇。惟招聘困難，懷疑與政府向旅遊從業員提供月薪3.1萬元的方艙醫院職位有關。



東瀛遊透露，上周因人手短缺，無法即時回覆顧客查詢，只能在社交平台發出道歉聲明。他指，資訊科技及會計相關職位最難招聘，正考慮加薪增聘人手。至於縱橫遊則稱，將研究11月加薪，預計幅度不低於4.5%，「首先唔可以低過城巴新巴。」



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政府3.1萬元聘旅遊從業員到社區隔離設施工作

今年初第五波疫情來勢洶洶，保安局動用防疫抗疫基金「創造職位計劃」的資助，向受疫情影響的旅遊從業員，提供短期就業機會，擔任「方艙醫院」社區隔離設施的「內務管理助理」。招募按非公務員合約條款，沒有職級劃分，合約為期兩個月，月薪達3.1萬元，只需中五學歷及已接種兩劑疫苗，最少兩年旅遊業經驗。

東瀛遊最近一周接獲逾6000宗查詢無人回覆

東瀛遊高峰期員工規模多達600多名，惟受疫情衝擊，目前剩下160人。執行董事禤國全透露，早前日本放寬入境措施後，最近一周有逾6,000宗查詢，因此應接不暇，難以即日回覆顧客查詢，上周五（9日）更需在Facebook公布道歉聲明解釋情況。

（東瀛遊Facebook截圖）

方艙醫院月薪3萬 從業員不願重返旅遊業

禤坦言，明白從業員在政府社區隔離設施工作，月薪高達3.1萬元，不願重返業界任職，其他行業亦不敢加入旅行社。「你旅遊業未穩定，如果新入職都會驚下個月會唔會放無薪假啦，所以要諗諗辦法。」因此他考慮歷經兩年凍薪後，再度加薪以增加人手，但未透露加薪幅度。

禤亦透露，過去600多名員工，僅一日曾帶來1億多元生意額，由於需平衡成本與收入，需謹慎招聘人手。他指資訊科技及會計相關職位最難招聘，然而旅行社卻需要改進購票等系統，以應對將來的復蘇。「會計、IT唔做旅行社都冇所謂，佢哋做乜嘢都得。旅行社會計同飲食會計都係一樣。」

縱橫遊研11月加薪搶人︰唔可以低過城巴新巴

同樣專營日本遊的縱橫遊亦在增聘人手，常務董事袁振寧表示感到困難。他指，雖然政府提供短期職位確實幫助業界，但部份原從業員正在社區隔離設施工作，3.1萬元的高薪有礙旅行社重新招聘，「政府唔係錯，但有少少矛盾位，有少少搶緊人手。」

袁並透露，為了吸引新人加入旅遊業，並鼓勵現有同事，以迎接未來業界的復蘇，將研究11月加薪，預計幅度不低於4.5%，「首先唔可以低過城巴新巴（兩巴明年整體加薪達4.5%）。」

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