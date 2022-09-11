檢疫酒店｜政府邀業界參與第九輪計劃　業界促免檢疫通關

本港疫情持續，個案徘徊在九千至一萬宗水平，政府近日向酒店業界發信，邀請參與下一輪檢疫酒店計劃。在檢疫酒店任營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，第九輪計劃將於11月初開始，政府建議營運時間去到明年初。他表示，目前未能估計業界反應如何，相信各酒店有自己考量。他指「檢疫酒店唔係一盤生意」，僅是酒店業的過渡期，長遠政府需制定通關路線圖及免檢疫通關措施。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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下星期將截至申請11月檢疫酒店

多名商界人士要求政府11月起放寬入境檢疫，由目前酒店及自我醫學監察「3+4」變「0+7」，即取消酒店檢疫。

第八輪檢疫酒店營運期將於10月底屆滿，下一輪檢疫酒店計劃隨即展開。崔定邦表示，政府近日發信予酒店業界，邀請參與下一輪檢疫酒店計劃，下星期將截至申請，而營運期去到明年初。

崔定邦表示，「檢疫酒店唔係一盤生意」，僅是酒店業的過渡期，長遠政府需制定通關路線圖及免檢疫通關措施。（梁煥敏攝/資料圖片）

崔表示，雖然現時「3+4」措施推行後，返港旅客有所增長，但現時檢疫酒店房間仍相當充裕，甚至檢疫酒店之間出現競爭。他坦言，其實現時本港仍然是近乎零旅客的水平，情況相當不理想。檢疫酒店對於部份酒店來説，「只不過係無生意嘅時候，做住先，一個過渡期、一個生存下來嘅業務。」

他強調酒店業不能長期依靠檢疫酒店作為招攬生意的來源。他強調，政府急需制定外地及內地的通關路線圖及免檢疫通關措施，才能真正幫助酒店及旅游業。