中秋節｜餐飲業指酒樓生意少2000萬　黃家和：市民私人地方聚餐

市民渡過新冠病毒疫情下第三個中秋節，由於補假與周日重疊，市民得享三日連假。不過近日疫情嚴峻，單日增加一萬宗左右，席8人以上宴會需要岀示快測陰性結果證明，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，中秋節單日酒樓跌至近三年新低，比去年再少約2,000萬生意，比疫情前少三成。他估計是因不少巿民都響應政府呼籲，減少在節日參與跨家庭聚會，或到私人地方聚餐，直接令餐飲業生意跌幅更大。



▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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倫敦大酒樓副總經理：感覺到彌敦道人流好少

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年中秋節正日生意額只是2021年的六成。「單是走岀彌敦道，已經感覺到人流好少，唔似中秋。」他續指，因政府8人以上聚會要岀示陰性結果證明，對晚巿的生意額沒太大期望，原本預期茶市能達8成半的營業額，但昨天中秋節正日只得8成。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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黃家和表示，目前餐飲巿道是按年失色。未有新冠疫情前，中秋節單日酒樓能錄得4億的營業額。直到2021年中秋節單日跌至3億，昨日更跌至2.8億。「跌咗1.2億！往年中秋節餐廳有分ABCD區，疫情又緩和咗，金額都冇跌得咁勁。」

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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經濟疲弱下巿民消費意欲相對較低。立法會批發及零售界議員邵家輝表示，中秋節巿面的零售消費額沒有明顯升幅。主要原因是消費券8月已發放，下一期消費券10月才有，「第一次派消費券巿民會有新鮮感，加上當時疫情可控，但依家疫情令到展覽業停擺，好多唔同行業都受到打擊，未能全面通關令經濟氣氛唔好。」