港大研究指兒童少年打兩針重症減逾九成　專家：唔好只諗住打一針

疫情持續升溫，兒童嚴重個案有顯著增幅。港大發現兒童及青少年打兩劑復必泰或科興疫苗重症保護率逾九成，香港大學兒科臨床助理教授陸俊文今（12日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，研究顯示打兩針以上始具足夠保護力，「唔好只係諗住打一針」。

他又提到，是次研究雖未能涵蓋對BA.4或BA.5變種病毒分析，惟經驗所得，打針同樣有效，團隊亦會繼續進行研究，稍後公布分析結果。



港大研究發現兒童打兩劑復必泰或科興疫苗重症保護率逾九成。（資料圖片/ 葉泳心攝）

港大醫學院分析Omicron BA.2襲港期間，本港兒童及青少年接種新冠疫苗情况和染疫住院數據，發現3至18歲接種兩劑復必泰或科興，預防中、重症成效分別為93.1%和95.8%；而已打3針的近7萬名兒童及青少年，在研究期間並無出現與新冠相關的住院或中至重症；惟若只打一針，復必泰與科興的防中、重症成效則分別為84.6%及33.5%。

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陸俊文表示，由於今年1月起，感染後入院兒童及青少年增加，遂開始進行研究，相關數據由醫管局及健康院收集所得，資料全部都不具名。他指，結果顯示，兒童及青少年接種兩針後，免入院率起碼達八成，打兩針後，預防中至重症則高於九成，包括死亡、留醫深切治療、插喉及出現嘶哮症等。

他又強調，研究顯示打兩針以上始具足夠保護力，「唔好只係諗住打一針」，惟由於研究的6,8000位兒童及青少年，在研究期間並無出現與新冠相關的住院或中至重症，遂未能計及第三針成效。

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被問到何以接種一針科興及兩針的預防中、重症成效差距甚大，他解釋指，打一針後，免疫系統開始適應疫苗，「打第二針(成效)升到高都唔出奇。」他又提到，由於科興及復必泰開打日期不同，故體內抗體亦有分別，所以不能將兩者成效直接比較。

陸俊文又表明，是次研究雖未能涵蓋對BA.4或BA.5變種病毒，但經驗所得，打針同具保護力，團隊將進一步就BA.4或BA.5變種病毒進行研究，稍後再作公布。

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