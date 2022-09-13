疫下中秋酒樓晚市生意急挫近4成 宴會須快測、客人突送檢最致命
撰文：陳淑霞
出版：更新：
香港疫情持續，餐飲業界反映過剛去的中秋節，不少酒樓晚市生意不及從前。香港餐務管理協會主席梁振華今（13日）在電台指，疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，今年中秋，8人以上聚會需事前快測，不少食客、尤其是長者卻步，另有客人因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，結果業界生意受挫。
▼中秋節連周末假期最後一日西貢人山人海▼
+10
有長者家庭改家中聚會 街市生意升 酒樓未受惠
梁振華指，未有疫情前，中秋節是業界收益一大來源，惟疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，去年中秋節，限桌令由4人放寬至8人，消費欲因而提升，但今年8人以上聚會需事前進行快測，始能入席，遂令不少長者感抗拒。他續說，中秋節是合家歡節目，到酒樓過節主要以老人家為主力，不少家庭改留家聚會，令街市生意額飆升，惟酒樓則未能受惠。
6%訂座因染疫或被列密切接觸者取消：一輪都做唔到
他又提到，亦有約5至6%家庭因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，兩項因素影響下，業界生意額減，翻桌次數亦由過往可達1.5至兩輪：「今年一輪（枱）都做唔到。」
▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧湧▼
+9
▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼
+5
執法部門中秋連假防疫巡查逾600處所 7負責人被捕多人遭檢控中秋圓月映別離 機場大堂漫惆悵 三日長假逾1.7萬人次離港中秋｜連假人流少屬意料之中 西貢船家：去沙灘多過去酒樓中秋過後熱足五日 天文台料周二起高見35度 內地預報兩颱風生成六合彩中秋金多寶周二攪珠 一注獨贏8000萬 兩個號碼老是常出現