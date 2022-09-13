疫下中秋酒樓晚市生意急挫近4成　宴會須快測、客人突送檢最致命

香港疫情持續，餐飲業界反映過剛去的中秋節，不少酒樓晚市生意不及從前。香港餐務管理協會主席梁振華今（13日）在電台指，疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，今年中秋，8人以上聚會需事前快測，不少食客、尤其是長者卻步，另有客人因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，結果業界生意受挫。



▼中秋節連周末假期最後一日西貢人山人海▼



+ 10

(資料圖片)

有長者家庭改家中聚會 街市生意升 酒樓未受惠

梁振華指，未有疫情前，中秋節是業界收益一大來源，惟疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，去年中秋節，限桌令由4人放寬至8人，消費欲因而提升，但今年8人以上聚會需事前進行快測，始能入席，遂令不少長者感抗拒。他續說，中秋節是合家歡節目，到酒樓過節主要以老人家為主力，不少家庭改留家聚會，令街市生意額飆升，惟酒樓則未能受惠。

6%訂座因染疫或被列密切接觸者取消：一輪都做唔到

他又提到，亦有約5至6%家庭因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，兩項因素影響下，業界生意額減，翻桌次數亦由過往可達1.5至兩輪：「今年一輪（枱）都做唔到。」

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧湧▼



+ 9

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

