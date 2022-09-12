中秋過後熱足五日　天文台料周二起高見35度　內地預報兩颱風生成

本港近日天晴酷熱，中秋節過後處於「爭秋奪暑」，未見送爽涼風。天文台預測，一股乾燥的大陸氣流會在本周為華南帶來持續酷熱及晴朗的天氣。根據九天天氣預測，天文台料明日（13日）起連續五日氣溫達酷熱程度，當中三日市區更或高達攝氏35度，上水更或達38度。



此外，熱帶氣旋「梅花」已增強為強颱風，天文台料會在未來兩三日移向東海一帶，其後於上海市一帶登陸。而內地中央氣象台則更新中期預報，料未來10日除了梅花外，西北太平洋和南海還將可能約有兩個颱風生成。



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「秋老虎」發威，中秋節過後天氣仍然酷熱。天文台表示，一股乾燥的大陸氣流正影響廣東沿岸，今日（12日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度或以上。天文台今早6時45分發出酷熱天氣警告，並提醒市民高溫天氣持續，須補充足夠水分。

天文台預測今日大致天晴，但有煙霞；下午酷熱及乾燥，吹輕微至和緩偏北風。展望本周持續天晴酷熱及乾燥，料明日起至周四（15日）連續三日日間酷熱，局部地區有煙霞，氣溫同樣介乎28至35，而相對濕度最低則僅為40%。天文台又預料，下周日（18日）起有一兩陣驟雨，氣溫亦稍稍回落至介乎28至32度。

熱帶氣旋方面，天文台指在正午12時，強颱風梅花集結在台北之東南偏東約280公里，預料向北移動，時速約10公里，橫過台灣以東海域。根據熱帶氣旋路徑預測，天文台料梅花周三減弱為颱風級，周四（15日）於上海市一帶登陸。

中央氣象台則料梅花將以每小時5至10公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢減弱，將穿過琉球群島，並於今晚移入東海南部海面，逐漸向浙江東北部沿海靠近。另外，熱帶氣旋苗柏在西北太平洋生成，不過料對本港及內地亦沒有影響。中央氣象台中期預報又預測，西北太平洋和南海還將可能有兩個左右的颱風生成。

天文台預測，一股乾燥的大陸氣流會在本周為華南帶來持續酷熱及晴朗的天氣。（天文台網頁圖片）

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