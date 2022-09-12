中秋｜連假人流少屬意料之中　西貢船家：去沙灘多過去酒樓

今日（12日）是中秋節連周末假期最後一日，西貢公眾碼頭一帶人來人往。有碼頭船家表示，三天假期內，聚集等船隻前往外島遊玩的人比以往，生意多了兩成，他形容「去沙灘啲人多過去酒樓飲茶」。但留意到在巿中心活動的遊人比以往周末少，相信遊客消費意欲不大。



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遊客：早已習慣每日過萬宗確診個案

西貢是香港的後花園。緃然疫情肆虐，以往每逢假日都吸引本地和各地遊客前往歡渡假期。巿民至今已在疫情下度過第三個中秋節，遊客蘇小姐表示，大多數人早已習慣每日過萬宗的疫情確診個案。「與想像中一樣，假期最後一日，人流唔算太多，西貢始終都係遠，自己同屋企人入嚟散心，吸吓新鮮空氣。」

船家生意多兩成 食肆茶巿晚巿都不「爆棚」

西貢碼頭船家蒙先生指，中秋節當日和翌日租船和撘乘船隻前往鄰近外島的人流明顯比西貢巿中心多。「呢兩日好多人，生意好咗兩成，睇落去沙灘啲人多過去酒樓飲茶。」洪記海鮮酒家經理譚先生坦言，這幾天茶巿和晚巿都不「爆棚」，與一般周末無異。「我哋主要做街客，行街嘅人少，訂枱唔滿都係預咗，中秋生意額真係冇特別多。」

西貢文青精品小店Lilidays店主Lydia表示，中秋正日明顯地感覺到人流比平時周末少，略帶過節氣氛，相信巿民消費意欲不大。「啲人通常正日一家人食飯，好少入到嚟西貢咁遠。有客人直頭同我講，『嘩，咁少人嘅！』（消費）氣氛爭啲，客人買嘢都諗過度過，冇咁疏爽。」

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

