准居家隔離但仍以污水定指標　何栢良：邏輯性講唔通　應取消強檢

本港疫情持續，個案徘徊在九千至萬宗高位。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（12日）在電台節目表示，現時本港每星期有7至8萬宗個案，如繼續以污水檢測作為指標控制疫情，已起不到斬斷傳播鏈的作用。他又指政府容許確診者居家隔離，但同時推行強檢公告，「邏輯性講唔通」，認為應取消強制檢測和圍封強檢，以免加劇市民的抗疫疲勞。



何栢良又指出，未完成接種疫苗的長者重症及死亡風險高，政府應提高長者接種率，建議再縮短疫苗通行證第二和第三針疫苗之間的寬限期。



▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼



何栢良今日在商台《在晴朗的一天出發》表示，大廈強制檢測在疫情初期扮演較重要角色，盡快截斷傳播鏈。惟現時每星期多達7至8萬宗個案，以污水為指標已起不了原先作用，更加無需再做強檢。

居家隔離與大廈強檢存在矛盾

加上政府容許確診者居家隔離，意味政府已接受大廈有機會出現橫向或垂直傳播，但另一方面卻推行強檢，他認為政策自相矛盾，應取消強制檢測和圍封強檢，避免加劇市民抗疫疲勞。

何柏良今日在商台《在晴朗的一天出發》表示，大廈強制檢測在疫情初期扮演較重要角色，盡快截斷傳播鏈。惟現時每星期多達7至8萬宗個案，污水已起不了原先作用，更加無需再做強檢。（資料圖片）

他又指出，現時的抗疫重點應該是市民需接種疫苗，以減少入院、重症及死亡個案。目前12至59歲的青年及成年人第二針接種率達到97%，即使感染後入院及重症機會極微。相反染疫後入院的人士，多以未完成接種疫苗的長者為主，故政府應提高長者接種率，而非「一刀切」影響其他已打針、風險較低人士。

▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



+ 4

第二針和第三針相隔5個月仍太長

現時大部份60歲以上長者未打第三針，政府由9月30日起又把12歲或以上人士接種第二和第三針疫苗之間的寬限期縮短至五個月，何表示，「點解仲比5個月寬限期？」認為寬限期太長，應再縮短。

另外，何栢良指，輸入個案的比例佔本港疫情比例僅1至2%，對社區構成的風險比社區自身風險更低。加上根據美國大學對全球疫情形勢的統計，香港位列第四位，說明入境香港旅客是從感染風險相對低的地方，到相對高風險的地方。因此認為現行入境檢疫措施可由「3+4」變為「0+7」。