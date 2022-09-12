碧海藍天、美孚新邨7期及廣源邨等污水呈陽性　4區17.5萬人要快測

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（12日）公布，因應沙田、深水埗、大埔及中西區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約17.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



涉及的屋苑包括沙田星漣海、銀湖‧天峰、雲海別墅、廣源邨，以及深水埗碧海藍天、一號．西九龍及美孚新邨7期等。



▼9月12日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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當局今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．沙田區 — 星漣海、泓碧、銀湖‧天峰、雲海、雲海別墅、廣源邨及小瀝源村

．深水埗區 — 碧海藍天、一號．西九龍及美孚新邨7期

．大埔區 — 大埔中心、大埔廣場及宏福苑

．中西區 — 觀龍樓及卑路乍街和科士街附近一帶住宅

中西區污水檢測呈陽性地點。（政府新聞網）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

當局又指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

