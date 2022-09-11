確診大廈｜1.1萬幢上榜　貝沙灣、紅山半島、天鑄等上榜

本港今日（11日）新增9,033宗確診，衞生署今晚更新確診大廈名單，名單上共有11,220幢住宅大廈。當中4,196幢大廈新上榜或有新個案，較昨日少492幢，沙田區總共有422幢大廈上榜，為各區之首，其次是東區及觀塘區，分別錄得365及343幢大廈。



不少豪宅及高尚住宅亦有上榜，包括西半山豪宅殷樺花園2期、何文田豪宅天鑄1及8座、數碼港貝沙灣3及5座、堅尼地城高尚住宅傲翔灣畔等。



▼部份新上榜確診大廈▼



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沙田區新增最多 名城一半有居民確診

確診大廈名單今日新增4,196幢大廈上榜或有新個案，十八區中，沙田區成新增大廈最多的區份，合共有422幢，當中包括豪宅及私人住宅，包括港鐵大圍站上蓋豪宅名城六幢大廈上榜，而全屋苑共12幢大廈，即佔一半大廈上榜；同樣是大圍豪宅的壹號雲頂8及9座上榜；私人住宅沙田第一城25幢大廈上榜等。

太古城25幢大廈上榜

東區僅次於沙田區，合共365幢大廈上榜，包括曉峯、柏蔚山1及3座、太古城25幢大廈上榜、小西灣邨九幢上榜，而全屋苑共12幢大廈，即逾半大廈上榜。觀塘區亦錄得343幢大廈，涉豪宅凱匯1、2及3座、德福花園及淘大花園分別有10幢大廈及六幢大廈上榜等。

▼9月9日 確診大廈名單▼



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土瓜灣傲雲峰全數大廈都有居民染疫

新確診大廈名單亦有不少豪宅及高尚住宅上榜，包括堅尼地城豪宅加多近山、香港島豪宅紅山半島9座、何文田豪宅天鑄1及8座、西半山高尚住宅殷然、土瓜灣傲雲峰全屋苑大廈上榜等。

酒店方面，有14間酒店上榜，其中油尖旺區上榜酒店最多，共六間酒店上榜，涉M1酒店、伯惠酒店九龍、海灣軒海景酒店、海韻軒海景酒店、維港灣酒店，及香港旺角希爾頓花園酒店。其餘酒店有香港君悅酒店、九龍海逸君綽酒店等。

四大學學生宿舍成確診大廈

至於學校宿舍方面，則有四幢學生宿舍及一幢教職員宿舍上榜，分別為香港大學聖約翰學院王植庭堂、香港樹仁大學宿舍文康大樓、香港科技大學賽馬會大樓及城市大學學生宿舍；香港科技大學教職員宿舍1座。