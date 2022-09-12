疫情｜患腦癎症10歲男童情況危殆 有嘶哮症病徵神智轉差
撰文：黃偉倫
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本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增11宗死亡個案，56名危殆病人。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，一名10歲本身有腦癇症的男童，已接種兩針疫苗，日前快測陽性，之後有發燒、氣促，及嘶哮症病徵，而且神智轉差，情況危殆，現於兒童深切治療部留醫。
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何婉霞在疫情記者會表示，今日新增11宗死亡個案，包括10男1女，年齡介乎61至93歲；另有56名危殆病人，以及65名嚴重，當中有14名危殆病人正在深切治療部。該11名死者中，有10人未完成三針接種，當中五人更是從未打針。
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10歲腦癎症男童確診 已打兩針科興 情況危殆
何婉霞續指，一名已打兩針科興疫苗的10歲男童，本身患腦癇症，於9月9 快測發現陽性，昨日（11日）到指定診所求醫，之後獲轉介到瑪嘉烈醫院兒科。她表示，男童之前第一個核酸測試結果顯示，Ct值為19.9，即病毒量高，更有發燒、氣促，及嘶哮症病徵，已處方藥物，但其神智轉差，接受電腦掃瞄後，初步結果為正常，不過情況危殆，正於兒童深切治療部留醫。
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家人早前確診疑為源頭
男童的第二針疫苗於今年3月接種，何婉霞指，其父母、六歲妹妹都在最近兩天確診，公公亦都染疫，相信是感染源頭。她又指，本身腦癇症較複雜，要用多過一種抗抽筋藥控制病情。
本港8月增呈報幾宗染疫兒童出現嘶哮情況，今次這名10歲男童是九月開學以來首宗呈報的危殆個案。
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