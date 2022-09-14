八達通｜25周年銳意轉攻APP　產品部總監憂用戶流失研新功能應戰

隨著消費券連續兩年派發，電子支付已逐步成為不可或缺的部份。八達通公司近年積極轉型，配合八達通卡面世25周年，今年初成立產品部，專門研發八達通App的功能，包括早前推出的「Easy Park」停車場自動付款功能，用戶登記車牌等資料後，到指定停車場可隔空自動扣款。該公司產品部總監葉勁生預告，未來將不斷發掘新功能，年底將再推出「得意嘢」，中港互用的「一卡通」已進展得七七八八可在適當時候推出，「如果我哋都唔跟市場步伐進步，可能就有機會流失客戶。」



▼2021年八達通公司在專訪時提供的初代及第二代八達通卡珍貴資料▼



+ 4

憂流失客戶 新設產品部冀增強競爭力

不知不覺間，八達通卡已面世25年，至今共有逾3,000萬相關產品流通，每日處理交易量逾1,500萬宗，超過16萬個支付點。惟近年手機電子支付成為新常態，八達通近年亦面臨年輕的對手挑戰，財政司司長陳茂波於去年消費券派發後公布過，有約七成市民選用八達通，即另外3間營辦商瓜分其餘三成市佔率。

為增強競爭力，八達通與時並進，在今年1月成立產品部，集中資源專門發展八達通App，範疇包括設計、開發、測試、優化、用戶反饋等。葉勁生曾在2016年至2020年擔任八達通拓展主管總監，現職為產品部總監。他表示，未來將不斷發掘新功能，指競爭對手亦在改變︰「如果我哋都唔跟市場步伐進步，可能就有機會流失客戶。」

今年3月推出「Easy Park」停車場自動付款功能

其實八達通App的功能日漸豐富，下載量已超過400萬次。市民可經App領取交通津貼，亦可透過「好易嘟」、「易用易賞」及印花計劃等賺取優惠；亦可在App查閱消費紀錄，為家人的八達通增值，甚至開通手機八達通銀聯卡，在世界各地以二維碼付款。

當中「Easy Park」為新推出的功能，用戶只需輸入車牌號碼至App，並連結已登記的八達通卡，在停車場出入閘時無需拍卡便可隔空扣款，「唔使拉低隻窗，拍卡都慳返。」該功能在今年3月24日已登陸日出康城及觀塘皇廷廣場，並將陸續有更多停車場參與。

「一卡通」開發進度七七八八隨時可推出

早前便有八達通高層透露，已落實內地「一卡通」（全國城市一卡通互聯互通）的合作關係，未來市民可購買「一卡通」，在內地乘坐公共交通工具，匯率則經八達通系統自動計算。惟目前該卡的用途，僅限於交通費用，用戶跨境後只能在八達通App增值。

葉勁生透露，「一卡通」的開發進度已七七八八，正等待適合的時機推出。他並強調申請並不記名，故沒有個人訊息，在本港交易的數據不會傳至內地，以保障市民私隱安全。若配合上述提到的銀聯二維碼功能，即八達通App已覆蓋內地的零售及交通兩大範疇。

+ 5

25周年無慶祝活動 將推「得意」功能

現時市面上多款電子錢包林立，其中支付寶早在19年前已創立，並在內地盛行（Alipay HK則於2017年攻港），本港相比下遠遠落後於內地。作為本地薑的八達通直至2012年才推出首個App。葉勁生認為，2016年金管局發布儲值支付工具牌照，稱大家重新出發，均站在同一個起點。問到如何增強競爭力，他說︰「我哋冇話特別望住邊個競爭對手。」

他坦言，八達通無庸置疑已融入港人的生活中，優勢在於實體卡用戶的基本盤，故他希望用戶下載App，以獲得更豐富的服務。惟疫情仍然肆虐，八達通踏入25周年，卻無計劃舉辦大型慶祝活動，但他便預告︰「我哋可能會有得意啲嘅嘢推出嚟。」至於「得意嘢」為何，他則不願透露。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼

