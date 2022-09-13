檢疫酒店｜業界未定去留　部份或轉宅度假　崔定邦：大家十五十六

本港疫情持續，港府近日向酒店業界發信，邀請參與下一輪檢疫酒店計劃。旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦今（13日）在港台節目指，入境檢疫日數放寬至「3+4」後，市面的檢疫房間供應充裕，惟訪港人數未見增長，相信業界仍在思考去留，包括從商業角度計算成本效益，部份酒店或會選擇轉型開拓staycation或宴會生意：「大家都仲係十五十六。」社會有呼聲將檢疫期放寬至「0+7」，他則指此不確定因素，亦令酒店營運者多一重考慮。



本港疫情持續，抵港人士仍需進行入境檢疫安排。（江麗盈攝/資料圖片）

港府近日發信邀請 營運時間至明年初

港府近日向酒店業界發信，邀請參與下一輪、即11月初開始檢疫酒店計劃，政府建議營運時間去到明年初。

改「3+4」後檢疫房間充裕 業界衍生其他商業考量

在檢疫酒店任營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，相信業界仍未有定案，「大家都十五十六」，他續說，檢疫酒店是業界在近乎無旅客情況下一大收入來源，惟自入境強制檢疫要求由7天減3天後，市面的檢疫房間增加且供應充裕，故相信酒店營運者有各自的商業考量，包括會否繼續參與，抑或轉型開拓staycation（宅度假）或宴會生意。

訪港人數未見增長 崔定邦：捱咗3年要諗方法維持經營

他又提到，檢疫酒店入住率約為整體約一半，被問到已有7間酒店先後退出本輪檢疫酒店計劃，會否再陸續有來？崔定邦指不排除其可能性，他續說，上月放寬檢疫日數至「3+4」 ，但訪港人數未見增長，從酒店營運角度而言，需從收入作考量，「大家捱咗3年，（酒店）要諗方法維持經營。」

另一方面，他相信檢疫日數不會走回頭路，因鄰近的競爭對手包括新加坡已取消防疫限制，惟檢疫日數會否可再進一步下調的不確定因素，亦令營運者多一重考慮。

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