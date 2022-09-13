卓悅創辦人葉俊亨一家3口遭申請破產 案件押後11月提訊
撰文：朱幼麗
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卓悅創辦人葉俊亨，及其妻鍾佩雲和兒子葉韋彤，遭一間公司入稟申請清盤，根據司法機構網頁，3案排期至11月8日在高等法院提訊。
債權人Fulling Limited（富英有限公司）入稟高等法院，被申請破產的3人包括：葉俊亨、鍾佩雲、葉韋彤。
根據資料，富英有限公司是宏安集團旗下財資管理服務附屬公司。富英曾於2020年10月向葉氏一家3口借款5450萬元，為期1年。葉俊亨的兒子葉韋彤，為女歌手JW王灝兒的男朋友。
案件編號：HCB 4953, 4954, 4956/2022
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