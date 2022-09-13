內地小紅書女無打針來港四圍走　三類情況疫苗通行證要求一覽

本港疫情嚴峻，政府本月底起將疫苗通行證適用年齡降至5歲，但有內地網民近日在小紅書發文指，未曾接種任何疫苗，亦沒有獲發內地豁免證明書，抵港後到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行自動變藍碼，並可在6個月內出入包括餐廳及迪士尼等表列處所，似有防疫政策混亂及不公平之嫌。引起網上熱議。

根據現行政策，有別於外國及台灣入境人士需最少打兩針的要求，內地或澳門抵港人士即使未曾接種疫苗，亦可獲發臨時疫苗通行證，出入包括餐廳等會除口罩的高危場所，臨時疫苗通行證有效期更長達180日。《香港01》整理相關人士疫苗通行證接種要求的三類情況。



▼有內地網民分享無打針來港旅遊▼



1)在港逗留不多於6個月的無打針內地或澳門人士：

今年5月1日起，從內地或澳門抵港的人士（主要是透過「回港易」、「來港易」計劃到港）， 不論是否已接種疫苗，均可獲發一個由抵港日期起計180日，即六個月內有效的臨時疫苗通行證二維碼，以方便相關人士出入指定處所。

不過，政府亦建議相關人士在臨時疫苗通行證有效期內，盡早按疫苗通行證不同階段的要求接種疫苗，否則臨時疫苗通行證將在六個月後失效，届時不能進入指定處所。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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2)計劃逗留在港超過6個月的無打針內地或澳門抵港人士：

內地或澳門抵港人士從未接種疫苗，雖然可使用臨時疫苗通行證在六個月有效期內出入餐廳及超市等指定處所，但如他們因學業或工作會在港停留6個月以上，抵港後未有盡早開始打針，有可能在臨時疫苗通行證失效前未趕及打完三針，如屬12歲或以上人士，就有可能因在11月30日之前沒有完成接種第三劑疫苗，而不符合疫苗通行證的接種要求。

3)已在內地或澳門完成接種三針的抵港人士：

如內地或澳門抵港人士已在當地完成接種本港認可、符合疫苗通行證要求的三針疫苗，可透過非本地疫苗接種紀錄網上申報平台、口岸管制站或指定郵政局申報非本地疫苗接種紀錄，可獲發疫苗接種紀錄二維碼，即可使用正式的疫苗通行證。