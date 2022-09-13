深灣軒、悅海華庭、屯門藍地村等污水呈陽性　四區派22萬套快測包

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（13日）公布，因應南區 、屯門區、葵青區及元朗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



涉及的屋苑包括鴨脷洲深灣軒、悅海華庭；屯門屯子圍瑞豐花園、藍地村；青衣青宏苑及天水圍天頌苑等。



▼9月13日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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港府發言人今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．南區 — 利東邨、漁安苑、悅海華庭及深灣軒

．屯門區 — 亦園村、亦園村柏傑花園、屯子圍、屯子圍瑞豐花園、屯門新村、怡廬、藍地大街（3、7及84-90號）、藍地村及仁政街和德政圍附近一帶住宅（見下表）

．葵青區 — 青逸軒、長發邨、青宏苑、青泰苑、青雅苑、九華徑新村及舊村、華豐園、樂園、曉峯豪園、曉峰居第一至三期、鐘山小築及鐘山臺

．元朗區 — 天頌苑

屯門污水檢測呈陽性範圍。（政府新聞網）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

當局又指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

