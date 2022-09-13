強制檢測｜將軍澳清水灣半島二期七座11人無檢測　四人共罰4萬元

本港疫情未止，政府續於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。政府表示，水務署今日（13日）聯同渠務署、將軍澳警區和衞生署，在將軍澳清水灣半島二期七座的出入口查核受檢人士的檢測證明。在約三小時的執法行動中，政府共檢查了約258名受檢人士，有11人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中四人被票控，各罰款一萬元，為庫房帶來四萬元進帳。



港府於將軍澳清水灣半島二期七座作突擊檢查，確認居民有接受檢測，當中發現11人未有遵，當中四人各罰款一萬元。

港府表示，今日約8時半起，在將軍澳清水灣半島二期七座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求接受檢測，行動至上午11時半結束。

11人未遵從強制檢測公告 政府向四人發定額罰款通知書

政府續指，行動共檢查了約258名受檢人士，當中11人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測。另外，政府向當中四人發出了一萬元的定額罰款通知書，即合共收取四萬元罰款。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。發言人強調，不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（五萬元）及監禁六個月。

突擊抽查行動提早於居民群組曝光

不過行動疑洩風聲，有網民今早於將軍澳居民群組指，目擊有政府人員進行準備工作，相信將有突擊抽查行動。

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