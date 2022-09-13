檢疫酒店｜11月起入住住客確診可自費原地隔離　建議集中住同樓層

政府已發信邀請持有效牌照的酒店或旅館申請11月起的第九輪指定檢疫酒店計劃，醫務衞生局今日（13日）表示，會在新一輪指定檢疫酒店計劃的合約加入新條款，容許檢疫酒店住客在確診後，留在原本入住的酒店進行隔離；檢疫酒店必須加強感染控制措施，如安排特定的樓層或房間隔離確診者，並在適當位置增設空氣淨化機，而酒店職員亦必須穿上適當的個人防護裝備，以減低感染病毒的風險。



而8月1日已推行的第八輪指定檢疫酒店計劃，現有62間參與酒店，合共提供約23,600間房間。其中位於東區的香港東隅，原用作接待機組人員，由於機組人員可居家檢疫，故將由後日（15日）起加入今輪計劃，接受房間預訂；而香港東涌福朋喜來登酒店將額外增加其供應的房間數目。



第八輪指定檢疫酒店名單

指定檢疫酒店預訂情況

▼9月11日 迎月日機場現送機潮▼



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酒店須加強感染控制措施 建議特定樓層或房間隔離確診者

局方表示，考慮到現時的疫情發展，以及評估最新的入境防疫規定和相關情況後，新一輪的檢疫酒店合約會加入條款，容許檢疫酒店住客在確診後留在其原本入住的酒店進行檢疫。

現時檢疫酒店住客確診後，會被送往隔離酒店或位於竹篙灣或啟德的社區隔離設施。在第九輪計劃加入新條款後，住客在確診後，可選擇自費於酒店進行檢疫。

當局續指，檢疫酒店必須加強感染控制措施，如安排特定的樓層或房間隔離確診者，並在適當位置增設空氣淨化機，而酒店職員亦必須穿上適當的個人防護裝備，以減低感染病毒的風險。指定檢疫酒店計劃辦事處會與業界商討執行細節落實安排。

▼第八輪指定檢疫酒店計劃部份酒店▼



香港東隅加入轉檢疫酒店 東涌福朋喜來登酒店增房數

至於8月1日起的第八輪指定檢疫酒店計劃，當局指計及新加入的酒店及早前因不同原因提前解約的酒店，參與第八輪計劃的酒店有62間，合共提供約23,600間房間。當局會在專題網站上更新相關酒店的名單及預訂情況。

政府提到，原用作接待機組人員的檢疫酒店、位於東區的香港東隅，原用作接待機組人員，將在9月15日、即周四起加入第八輪指定檢疫酒店計劃，接受房間預訂並開始運作；而香港東涌福朋喜來登酒店會額外增加其供應的房間數目。