疫情．最新｜歐家榮：醫務衛生局考慮統一臨時疫苗通行證要求

本港今日（13日）增7218宗確診，包括151宗輸入，累計2885宗留院個案，包括新增343宗入院，52名病人危殆，多10人死亡。另外，昨日在瑪嘉烈醫院治療10歲男童病情有進展，可自行呼吸，由於不需使用高流量氧氣，情況由危殆轉為嚴重。



中秋節假期後多間學校爆疫，新增2886宗學校呈報個案，涉991間學校，每間學校有1至23宗個案，在今早呈報個案的學校中，在過去7天2宗或以上個案共有777間學校。23間學校個別班級有個案，共有29班要停課。



昨日疫情總覽：



9月10日本地個案即時有效繁殖率的平均值回落至1.1273，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月12日 中秋節補假市民入西貢遊玩▼



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【17:23】沙田豐和邨和順樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（14日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:22】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（13日）公布，因應南區 、屯門區、葵青區及元朗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的屋苑包括鴨脷洲深灣軒、悅海華庭；屯門屯子圍瑞豐花園、藍地村；青衣青宏苑及天水圍天頌苑等。

▼9月13日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【16:51】歐家榮表示，現時臨時疫苗通行證，海外入境人士必須打至少2針，但相關規定不適用於內地、澳、台的入境人士。今早行政長官已講，現行安排下，需要接受強檢人士可在口岸獲發臨時疫苗通行證，經來港易、回港易等從內地或澳門入境香港的人士，可以到18間指定郵局領取。考慮到新冠疫苗已在內地及香港以外的地區廣泛接種，醫務衛生局同事現正考慮統一在郵政局、入境口岸獲發臨時疫苗通行證的要求，詳情稍後公布。

【16:50】10間院舍出現個案，其中位於葵涌的耀耆頤養院暨日間中心，共7院友及7員工染疫；院舍共89院友及60名員工， 有一層分兩區，最早個案涉及一名護理員，已打三針，9月10日發病，同日核酸陽性，當日快測陰性。9月12日再多4名員工及5名院友快測陽性，今早再多2名員工及2名院友快測陽性。受影響院友全住在B區，B區餘下約40多名院友送檢疫。

【16:42】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，本港今日（13日）新增7218宗確診，包括151宗輸入。

中秋節假期後多間學校爆疫，新增2886宗呈報個案，涉991間學校，每間學校有1至23宗個案，採樣日期分散，在今早呈報有個案的學校中，在過去7天2宗或以上個案共有777間學校。23間學校個別班級有爆發，共29班要停課。

有4間學校有超過一班要停課：

1)南區香港仔工業學校：1A、 2B、 5C班，出現共10宗個案，分別是3宗、4宗及3宗

2)迦南幼稚園(九龍塘)：兩班別有個案，包括草莓組有6宗個案(全班共22人)，楊桃組有3人確診(共21學生)

3)啟思幼稚園 (馬灣)： K1C、 K2A班各3宗個案

4)三水同鄉會劉本章學校： P4B及 P6班共有4個案

【16:30】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，本港今日（13日）累計2885宗留院個案，包括新增343宗入院，52名病人危殆，多10人死亡。另外，昨日在瑪嘉烈醫院治療10歲男童病情有進展，可自行呼吸，由於不需使用高流量氧氣，故情況由危殆轉為嚴重。

【14:57】本港疫情嚴峻，政府本月底起將疫苗通行證適用年齡降至5歲，但有內地網民近日在小紅書發文指，未曾接種任何疫苗，亦沒有獲發內地豁免證明書，抵港後到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行自動變藍碼，並可在6個月內出入包括餐廳及迪士尼等表列處所，似有防疫政策混亂及不公平之嫌。引起網上熱議。



根據現行政策，有別於外國及台灣入境人士需最少打兩針的要求，內地或澳門抵港人士即使未曾接種疫苗，亦可獲發臨時疫苗通行證，出入包括餐廳等會除口罩的高危場所，臨時疫苗通行證有效期更長達180日。《香港01》整理相關人士疫苗通行證接種要求的三類情況。

【14:25】疫情持續嚴峻，BA.5變異病毒株在社區傳播的比率再創新高，不少人憂心疫苗對變異病毒株的成效。中大及港大共同合作的最新研究發現，BA.5大大減低疫苗的保護率，與原始病毒株相比，接種3劑復必泰的抗體水平（GMT），會由320大跌至20.7，打齊3針科興的抗體水平，亦仍由65大跌至5.4，當中更有大部分只打科興沒有「溝針」的人，無法量度出中和抗體。

【13:52】水務署今日（13日）聯同渠務署、將軍澳警區和衞生署在將軍澳清水灣半島二期七座進行強制檢測公告執法行動。行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。行動共檢查了258名受檢人士。當中，11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:55】效率促進辦公室今日（13日）表示，效率專員李國彬因曾與確診2019冠狀病毒病人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。李國彬有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行測試，結果均為陰性。

【12:48】政府現時每日發出強制檢測公告，有專家認為已失意義倡議撤銷。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（13日）在電台節目受訪時則指，變種病毒潛伏期短，加上康復者或仍帶有病毒樣本，令大廈污水檢測驗出陽性，認爲港府若期望以大廈強制檢測截斷傳播鏈未必有效。

【12:47】港深兩地正磋商「逆向隔離」落實安排，行政長官李家超今早（13日）表示，希望建立穩定、可持續的恆常系統，不受兩地疫情變化影響，成為市民恆常返回內地的渠道，強調當局正積極與內地官員商討政策落實細節和方法。



對於有從內地來港人士聲稱自己從未接種疫苗，來港後獲發「藍碼」自由出入「疫苗通行證」處所，李家超解釋指政策推行已久，強調內地管控疫情標準是世界上最嚴謹的地方，他承諾會不斷留意整體疫情情況。

【13:29】港府早前推行「臨時疫苗通行證」，令現時內地及澳門入境香港的人士，可以在無接種新冠疫苗下，180天有效期內可以進入指定處所，措施被批造成不公平。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港已是高風險地區，認為未打針的人來港有很高感染風險，一旦染疫會加重醫療系統負擔，故建議當局應劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求。

▼有內地網民分享無打針來港旅遊▼



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【11:25】醫院管理局發言人今日表示，醫管局行政總裁高拔陞對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫管局指，高拔陞最近一次上班日期為昨日（12日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試及定期進行核酸檢測。他最近沒有外遊紀錄。醫管局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

醫管局行政總裁高拔陞9月13日對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。（資料圖片/廖雁雄攝）

【10:18】本港疫情持續，港府近日向酒店業界發信，邀請參與下一輪檢疫酒店計劃。旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦今在港台節目指，入境檢疫日數放寬至「3+4」後，市面的檢疫房間供應充裕，惟訪港人數未見增長，相信業界仍在思考去留，包括從商業角度計算成本效益，部份酒店或會選擇轉型開拓staycation或宴會生意：「大家都仲係十五十六。」社會有呼聲將檢疫期放寬至「0+7」，他則指此不確定因素，亦令酒店營運者多一重考慮。

本港疫情持續，抵港人士仍需進行入境檢疫安排。（江麗盈攝/資料圖片）

▼9月11日 迎月日機場現送機潮▼



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【09:32】香港疫情持續，餐飲業界反映過剛去的中秋節，不少酒樓晚市生意不及從前。香港餐務管理協會主席梁振華今在電台指，疫情持續，連續數年的生意額僅及往年的6至7成：「今年仲比舊年差3至4成。」他提到，今年中秋，8人以上聚會需事前快測，不少食客、尤其是長者卻步，另有客人因染疫或被列作密切接觸者，紛紛取先訂座，結果業界生意受挫。

【09:29】本港疫情昨日新增7,938宗確診，較前一日回落過千宗。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（13日）在港台節目上表示，單日病例大幅下降與假期檢測量較少有關，不過參考7日平均確診數，顯示單日病例在本月9日應該已經見頂。

【09:00】民政事務總署今日（九月十三日）宣布，因應服務需要，自即日起為「居安抗疫」電話熱線（1833 019）增設一個熱線中心。新設的熱線中心位於黃大仙鳳德社區中心，連同原有位於荔枝角社區會堂的熱線中心，每天上午七時至晚上十一時服務；於繁忙時段提供合共超過150條線。

▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼



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▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

