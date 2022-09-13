確診大廈｜回落至逾萬幢　日出康城緻藍天、Sea To Sky、領都上榜

本港新冠疫情持續，衛生署今晚（13日）更新確診大廈名單，過去7日共10,894幢大廈出現確診個案，較昨日（12日）公布的11,035幢大廈有所回落。而在最新名單中，有3,812幢大廈屬新上榜或再有新個案出現，當中沙田區情況最嚴峻，共新增383幢大廈上榜，其次為元朗區、觀塘區及東區，分別新增351、315及301幢。



新增確診大廈中，不乏豪宅及中產住宅，包括位於日出康城緻藍天、Sea To Sky、領都、上環帝后華庭、小西灣藍灣半島等。`



▼9月13日 部份確診大廈▼



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沙田增383幢 包括沙田第一城、天宇海多座

根據最新確診大廈名單，共10,894幢大廈上榜，即該大廈出現確診者的最後報告日期為昨日（12日）。當中包括3,812幢大廈屬新上榜或再有新個案出現，沙田區佔當中383幢，屬18區中最多，上榜大廈遍及私樓及公營屋苑，包括沙田第一城有14幢上榜、天宇海有7幢上榜、新港城有9幢上榜、愉翠苑有10幢上榜、禾輋邨有8幢上榜等。

元朗區增351幢 包括Grand Yoho、錦綉花園

在元朗區，新增351幢大廈上榜，當中不少涉及私人屋苑，如Grand Yoho的2、3、5、9及10座；世宙的1、2、3及5座；采葉庭1、3、5、9、12及16座等。另外，區內也有不少獨立屋上榜，包括錦綉花園有8間獨立屋上榜，及葡萄園有2間獨立屋上榜。

▼9月13日 確診大廈名單▼



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觀塘區、東區各增逾300幢 凱滙、海傲灣、太古城多幢上榜

觀塘區及東區分別新增315及301幢上榜，包括觀塘區的麗港城有16幢上榜、凱滙及海傲灣各有兩幢上榜等；東區的太古城合計有19幢上榜、杏花邨有14幢上榜、南豐新邨有8幢上榜、耀東邨共8幢上榜、興華邨有6幢大上榜。

▼9月13日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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11間酒店、35座宿舍上榜

名單上也有11間酒店新上榜，包括港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店、永倫800酒店、香港君悅酒店等。而宿舍方面，也有35座新上榜，其中6座屬大學宿舍，其他則為紀律部隊宿舍，當中順利紀律部隊宿舍及消防處百勝角已婚人員宿舍各有4座上榜。