食環署警方中秋節假期查食肆酒吧檢控28人　77人被票控共罰38.5萬

食物環境衞生署發言人今日（14日）表示，在過去四日的中秋節長假期間，署方與警方在酒吧或酒館、其他餐飲處所共巡查了2,148次，合共檢控28名處所負責人違反防疫令，並向77名顧客或員工發出定額罰款通知書，以每人5,000元計算，共貢獻政府38.5萬元。



另外，期內有23間其他餐飲處所涉違規被罰停晚市堂食及限二人一枱，亦有4間酒吧酒館被罰停業7天或14天。



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在9月9日至12日，食環署和警方檢控了28名處所負責人，酒吧或酒館、其他餐飲處所分別佔5人及23人。同時，署方亦向77名顧客或員工發出定額罰款通知書，當中酒吧或酒館佔49人，其他餐飲處所佔28人。

3間酒吧／酒館違防疫令罰停業14天

署方指，違規處所被發現違規情況後的翌日起，晚上6時至翌日上午4時59分要停售或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期三、七或14天不等，或關閉處所7或14天。

資料顯示，共23間其他餐飲處所被罰停晚市堂食及限二人一枱，亦有4間酒吧／酒館被罰關閉處所7天或14天，其中有3間要暫停14天。

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